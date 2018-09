«Für uns war das immer klar»

Tatsächlich sind SCL-Geschäftsführer Gian Kämpf und Stadtpräsident Reto Müller (SP) am Donnerstag bereits wieder gemeinsam an einem Tisch gesessen. Schliesslich hat sich am gemeinsamen Ziel, im Langenthaler Hard baldmöglichst ein neues Eisstadion in Betrieb nehmen zu können, nichts geändert.

Das beteuerten an der für den Nachmittag einberufenen Pressekonferenz der Stadt neben Müller auch Vize-Stapi Markus Gfeller (FDP) und Stadtschreiber Daniel Steiner. Verbergen wollte und konnte der Gemeinderat seine Enttäuschung allerdings nicht.

Erst am Vortag hatte der SCL seinerseits zur Medienorientierung geladen und überraschend den Rückzug seiner Tochtergesellschaft Arena Oberaargau AG aus der Projektierung des neuen Stadions bekannt gegeben. Dass der Gemeinderat nur gerade anderthalb Stunden vorher über diesen Schritt in Kenntnis gesetzt worden war, machte deutlich, wie sehr sich die Fronten zwischen Stadt und SCL offenbar wieder verhärtet hatten in den letzten Monaten.

Die Richtung sei vorgegeben gewesen, kritisierte der SCL am Mittwoch. Unter dem Lead der Arena Oberaargau AG hätte die Planung im Hard mit voller Kraft vorangetrieben werden sollen. Gespräche mit Investoren waren offenbar bereits im Gang. Im August allerdings wurde die AG von der Stadt in Kenntnis gesetzt, dass nun doch die öffentliche Hand den Lead übernehme.

Es sei ein Richtungswechsel, den man akzeptieren müsse, sagte ­Gian Kämpf. Die aktuellen Rahmenbedingungen in der Schorenhalle indes sei der SCL nicht bereit hinzunehmen. Zumal der gemeinderätliche Richtungswech­sel den Neubau im Hard ver­zögern werde (siehe Text unten).

Die Interessen wahren

Den Vorwurf einer unnötigen Verzögerung wollte Vizegemeindepräsident Markus Gfeller am Donnerstag aber so wenig stehen lassen wie einen Richtungswechsel im eigentlichen Sinn. Es sei zwar vielleicht etwas schönfärberisch, von einem Missverständnis zu reden, erklärte er.

Dennoch sei für die Stadt von Beginn an klar gewesen, dass einer konkreten Stadionplanung eine umfassende Arealanalyse vorausgehen müsse. Zwar sei ein Stadionneubau nach heutigem Zonenplan zulässig. Wohn- und weitere Nutzungen zur Quersubventionierung des Projekts indes nicht.

Nach eingehenden Diskussionen, bei denen offenbar auch Fragen des Grundwasserschutzes und zu Schnittstellen zur laufenden Sportstättenplanung oder Fragen der Arealentwicklung beim angrenzenden Bildungszentrum von Bedeutung waren, habe sich der Gemeinderat deshalb für ein Vorgehen entschieden, das «sich vor allem an der Wahrung der öffentlichen Interessen im Arealentwicklungsperimeter orientiert», formuliert es die Stadt in einer Mitteilung.

Heisst: Bevor in einem zweiten Schritt der SCL die Führung der eigentlichen Stadionplanung wieder übernehmen soll, will die Stadt jetzt zuerst einmal die planerischen Grundlagen im gesamten Hard bis zu einer planungspflichtigen Zone schaffen.

Sechs bis acht Jahre

Gfeller geht von einer drei- bis fünfjährigen Planungsphase und anschliessender Bauzeit aus. Wenn alles einfach laufe, könne das Stadion innerhalb von sechs bis acht Jahren realisiert werden.

Eine Einweihung schon in fünf Jahren, wie sie die Arena Oberaargau AG im Februar in Aussicht gestellt hat, sei seiner Meinung nach immer unrealistisch gewesen, zumal die Verfahrensvorgaben für den SCL im Lead dieselben gewesen wären.

Für den SCL sei das beschlossene Vorgehen sogar von Vorteil, so Gfeller: Denn nachdem die Stadt den Lead übernommen hat, wird sie jetzt auch für die Kosten aufkommen müssen.

Voraussichtlich im Februar soll der Stadtrat über den Planungskredit entscheiden. Vor allem aber sei es ein sicherer Weg, verweist die Stadt in ihrem Communiqué auf eine «unabdingbare planungsrechtliche und politische Vorleistung zur Sicherstellung der öffentlichen Interessen».

Es gelte nun weiterhin, vorwärtszuschauen, sagte Reto ­Müller. «Trotz inhaltlicher Differenzen glauben wir immer noch daran, dass wir das Ziel erreichen.» (Langenthaler Tagblatt)