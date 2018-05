Für den Fall der Fälle

Stimmbeteiligung

Urnengänge für mehr Mitsprache

Nur zwischen 4 und 8 Prozent der Stimmberechtigten haben die Gemeindeversammlungen in Melchnau in den letzten Jahren jeweils besucht. Eine bescheidene Zahl, selbst wenn das Versammlungslokal mit 90 Anwesenden wie im letzten Dezember an sich gut gefüllt war. Mit der schlechten Partizipation der Bevölkerung am politischen Geschehen im Dorf will sich der Gemeinderat nun nicht mehr länger zufriedengeben.



Sie gehe davon aus, dass nicht fehlendes politisches Interesse schuld sei an der mageren Be­teiligung, schreibt die Exekutive in ihrer Botschaft zuhanden der Gemeindeversammlung vom 4. Juni, «sondern vielmehr die Tatsache, dass man zur Stimmabgabe an der Gemeindeversammlung persönlich anwesend sein muss und über die Geschäfte nur an einem bestimmten Abend beschlossen werden kann». Für Geschäfte mit Ausgaben über 750'000 Franken will der Gemeinderat deshalb künftig die Urnenabstimmung einführen.



Bei kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen liege die Beteiligung immerhin jeweils bei zwischen 35 und 40 Prozent, erklärt der Gemeinderat. Rund 95 Prozent der Stimmenden würden dabei jeweils von der Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe Gebrauch machen. Diese soll daher ebenfalls vorhanden sein bei den angestrebten Urnengängen in Gemeindeangelegenheiten.



Melchnau wäre mit der Einführung der Urnenabstimmung keine Ausnahme im Oberaargau: Auch in Huttwil, Aarwangen oder Thunstetten beispielsweise wird über einmalige ­Ausgaben über 1,5 Millionen Franken jeweils an der Urne bestimmt. In Oberbipp als Gemeinde von mit Melchnau vergleichbarer Grösse kommen Ausgaben ab einer Million Franken an die Urne. In Aarwangen haben so erst im März mehr als 50 Prozent der Stimmberechtigten an den Abstimmungen zum Verwaltungsumzug und zum Schulhausneubau teilgenommen.