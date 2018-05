Fünf Verkehrsunfälle auf A1

In der Nacht auf Samstag hat sich in Brienzwiler ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Passagier wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Er erlag später seinen Verletzungen. Mehr...

Am Dienstagmorgen ist in Schwanden bei Brienz ein Mann mit einem Traktor verunfallt und dabei tödlich verletzt worden. Er hatte sich in steilem Gelände mehrmals überschlagen. Mehr...