Aus einem entspannten Sonntagabend wurde für die Feuerwehrleute von Buchsi-Oenz, Langenthal und Goldiswil nichts: Um 19.40 Uhr mussten sie am 19. November 2017 notfallmässig an die Thörigenstrasse in Herzogenbuchsee ausrücken. Dort stand ein Mehrfamilienhaus in Flammen.