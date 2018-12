Finanzplan zeigt düsteres Szenario auf 

Zu Beginn der Melchnauer Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle hatten die 78 von 1047 Stimmberechtigten (7,45 Prozent) über einen Ordnungsantrag abzustimmen: Gemeindepräsident Ulrich Jäggi stellte den Antrag zur Streichung des Traktandums 9. Weil das Alters- und Pflegeheim Schärme bezüglich der Parkplätze an seine Kapazitätsgrenzen stösst, sollte eine Parzelle an der Büntenrainstrasse in die Zone für öffentliche Nutzung zugeteilt und so neue Parkplätze sichergestellt werden.