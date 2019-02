Rund 20 Arbeitsplätze bot die Lanz Transport AG in Huttwil bisher an. Nicht alle Arbeitnehmenden wohnten jedoch in der Schweiz. Knapp die Hälfte hat ihr Domizil in Deutschland oder Italien. «Das hatte für uns einen entscheidenden Vorteil», sagt Inhaber und Geschäftsführer Adrian Lanz: Diese Chauffeure könnten ihren Lastwagen am Wochenende zu Hause parkieren.