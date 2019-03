Fast-Kollision über Roggwil

Ein Kleinflugzeug und ein Segelflugzeug sind sich im Juni 2018 in der Region Roggwil auf einer Flughöhe von 2000 Metern gefährlich nahe gekommen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust spricht von einem «schweren Vorfall».

Zur Fast-Kollision war es um 14 Uhr am Samstag, 30. Juni 2018, gekommen, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Bericht der Sust hervorgeht. Der Pilot des Propellerflugzeugs mit vier Plätzen befand sich auf dem Instrumentenanflug zum Regionalflugplatz Grenchen SO.