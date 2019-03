Es gibt sichere Werte wie das Hotel Bären, dort zieht der Gönnerabend immer. Auch am Freitagabend waren praktisch alle Plätze an den Tischen gefüllt, es war alles da, was in Langenthal Rang und Namen hat – die meisten verkleidet natürlich. An anderen Standorten harzte der Ticketverkauf jedoch schon, besonders im katholischen Kirchgemeindehaus. Deshalb kippte die Langenthaler Fasnachtsgesellschaft heuer den Standort kurzerhand aus dem Programm.