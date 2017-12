Es wird am offenen Herzen operiert

«Eine 08/15-Baustelle ist das nicht», meint Lukas Rohrbach. Der Bauleiter der Firma Ristag Ingenieure AG führt an diesem Nachmittag in Thörigen eine kleine Gruppe durch die Baustelle.

Die Hombergstrasse in Richtung Spych ist auf einer Strecke von rund 80 Metern kaum noch wiederzuerkennen: Ende Oktober sind dort die Bagger aufgefahren. Nun ragt eine gewaltige Aushubkante in den Hang. An der höchsten Stelle wurden rund 3,60 Meter abgegraben ­– bis auf eine tiefe Schicht verwitterte Molasse hinunter. Wo und wie hier bald wieder eine Strasse entstehen soll, ist auf den ersten Blick kaum ersichtlich.

100 Anker und 30 Pfähle

Davon sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen: Das Sanierungsprojekt, für das die Gemeindeversammlung im Frühling einen Kredit von 750 000 Franken genehmigte hatte, liegt, wie Rohrbach versichert, «voll im Fahrplan». Auch finanziell. Anfang dieser Woche konnten die letzten Anker aus Eisen in die ­riesige Aushubkante gebohrt werden. Kurz vor dem Mittag wird schliesslich die letzte Schicht Spritzbeton aufgetragen. Nur ungefähr jeder vierte der insgesamt knapp 100 Anker, die jetzt aus der sogenannten Nagelwand herausragen, wird später weitergezogen und so über rund vier Meter mit der neuen Stützmauer verbunden. «Aus statischer Sicht reicht dies, um die Strasse abzu­sichern», sagt Rohrbach.

Die erwähnte Stützmauer ­bildet das eigentliche Herz des Projekts. Diese erhält ein Streifenfundament und wird mit ­insgesamt 30 Pfählen im Boden verankert. Die Arbeiten hierfür beginnen bereits in diesen Tagen. «Durch die Mauer wird der ganze Hang zurückgebunden», sagt ­Daniel Zurbrügg, Bauführer der Firma Ghelma Spezialtiefbau. Eben eine solche Stabilisierung habe bei der Hombergstrasse ­bisher gefehlt.

Weshalb letztlich eine vom Hangwasser unterspülte Deckschicht ins Rutschen geraten konnte. «Verstärkt durch die vom Verkehr ausgelösten Vibrationen», erklärt Zurbrügg. Das Ergebnis: Auf der hangabgewandten Seite senkte sich ein Stück so stark ab, dass sich ein sichtbarer Riss bildete und die Strasse auf einer Seite sogar ­gesperrt werden musste. Woraufhin sich die Gemeinde Thörigen zum Handeln gezwungen sah und verschiedene Sanierungs­varianten ausarbeiten liess.

Gemeinde hat ausgesorgt

Mit dem neuen Stützsystem – mit dessen Bau auch eine hangseitige Entwässerung einhergeht – habe die Gemeinde nun ausgesorgt, sagt Lukas Rohrbach. Zumindest auf diesem Streckenteil werde die Hombergstrasse in Zukunft keine Probleme mehr bereiten. Eine Garantie, dass es weiter oben oder weiter unten künftig nicht ebenfalls zu Absenkungen kommt, gibt es jedoch nicht. Schliesslich handelt es sich bei diesem Gebiet um eines, das für seine hohe Rutschgefahr bekannt ist.

«Von An­wohnern der älteren Generation hiess es deshalb auch immer: An dieser Stelle baut man doch keine Strasse», sagt Gemeindeverwalter Thomas Nieder­hauser, der ebenfalls an der Besichtigung teilnimmt. Der Zustand der Hombergstrasse sei denn auch schon seit Jahren ein Thema gewesen. Bereits 2015 war notfallmässig eingegriffen worden. Die Bauarbeiter sind zudem auf ältere Eisen- und Betonvorrichtungen gestossen, die drauf hindeuten, dass auch früher schon versucht worden war, die Strasse zu stabilisieren. Diese Massnahmen waren allerdings ­alle nur Flickwerk.

«Von Anwohnern der älteren Generation hiess es immer: An dieser Stelle baut man doch keine Strasse.»Thomas Niederhauser

Gemeindeverwalter

Wichtige Verbindung gesperrt

Die Bauleitung geht davon aus dass die Stützmauer im Januar fertiggestellt werden kann. Sodass die Arbeiten schliesslich im Februar ihren Abschluss finden könnten. Während dieser ganzen Zeit bleibt die wichtige Orts­verbindungsstrasse für jeglichen Verkehr gesperrt. Je nach Witterung könne es aber auch noch länger dauern, gibt Lukas Rohrbach zu bedenken. Bisher sei aber alles reibungslos verlaufen. Ein wenig Matsch störe bei den Arbeiten nicht. Kurz nach dem Besichtigungstermin beginnt es erstmals zu schneien. (Berner Zeitung)