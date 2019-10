Es dampft wieder

Die Huttwiler Dampftage haben sich in der schweizerischen Eisenbahnszene einen Namen gemacht, und so nimmt der VHE jedes Jahr andere Gastvereine in Empfang. Heuer ist es der Verein Dampfgruppe Zürich, der mit einem frisch revidierten Dampftriebwagen vor Ort sein wird. Weiter sind auch Fahrten mit dem Schnauzenpostauto (Jahrgang 1958) auf der Strecke über die Fritzenfluh geplant. Im historischen Vereinsdepot in Huttwil wartet zudem eine Ausstellung von Modelleisenbahnanlagen.