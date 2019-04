Es bleibt genug Platz für die Fussballer

Deshalb baute der Campus bei den Unterkünften bereits eine zusätzliche Kugelstossanlage und ein Beachvolleyballfeld. Seither, so Zürcher, genüge dieses Feld für Meisterschaftsspiele ohnehin nicht mehr. Dort soll deshalb künftig geschwommen und vom Fünfmeterturm gesprungen werden, so wie es Zürcher in einer Kolumne geträumt hatte.

Ob es so weit kommt, werden die Stimmberechtigten von Huttwil am 9. Februar 2020 an der Urne entscheiden. Denn an der letzten Gemeindeversammlung entschieden sie, dass bis dann nicht nur die Gemeinde ihr Sanierungsprojekt für den Krummacker ausarbeiten soll. Sondern dass auch der Campus Perspektiven einen Alternativvorschlag unterbreiten können soll.

Priorität Altlasten

Inzwischen haben beide Seiten ihre Arbeiten aufgenommen. Nun informierten sie über den Stand der Dinge. Für den Campus haben dabei die Abklärungen über allfällige Altlasten auf dem Gelände erste Priorität. Eine Spezialfirma wird die vorhandenen Unterlagen konsultieren, Befragungen durchführen sowie Sondierungen und Baggerschlitze vornehmen. Diese Abklärungen seien im ureigenen Interesse des Campus, räumt Co-Geschäftsleiter Lukas Zürcher ein, unabhängig vom Projekt Schwimmbad.

Neben diesen Abklärungen hat der Campus bereits im Februar zwei Firmen mit einem Vorprojekt beauftragt. Es sind dies die Creavalor Immobilien AG aus Bern und die Viktor Burri Architekten aus Thun.

Was auffällt: Beim Sanierungsprojekt für den Krummacker zog die Gemeinde das Architekturbüro Urs Knöpfli aus Wolhusen bei, einen Spezialisten für Schwimmbäder. Bei den beiden Auftragnehmern des Campus ist das nicht der Fall. In ihren vielfältigen Referenzlisten figuriert kein einziges Schwimmbad.

Lukas Zürcher begründet die Wahl des Campus wie folgt: Die Crevalor Immobilien AGsei mit den Verhältnissen des Campus Perspektiven vertraut, und beide Projektpartnerverfügten über einen umfassenden Leistungsausweis und eine breite Expertise. DieZusammenarbeit zwischen der Crevalor und dem Architekten sei zudem in früherenProjekten sehr erfolgreich gewesen.