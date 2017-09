Erstmals werden Köpfe gewählt

Den Wiedlisbacherinnen und Wiedlisbachern stehen wichtige Sonntage bevor. Am kommenden Wochenende entscheiden sie über den Verbleib der Gemeinde im Fusionsprojekt Oberaargau Nord. Nur zwei Wochen später stehen Urnenwahlen an. An diesen gilt es, die sieben Sitze des Gemeinderates sowie die vier Sitze der Kindergarten- und Primarschulkommission zu besetzen.

Erstmals treten die Parteien dabei in den Hintergrund: Mit dem neuen, 2013 in Kraft getretenen Wahl- und Abstimmungsreglement wechselte der Wahlmodus der Exekutive von Proporz zu Majorz. Man habe das System geändert, weil es immer weniger Kandidaten zu wählen gab, erklärt Gemeindeverwalter Patrick Hofer. «Bei Demissionen im Gemeinderat war ein Nachrücken teilweise gar nicht möglich, da den Parteien keine Kandidierenden zur Verfügung standen», sagt er. Somit hätten Rücktritte fast immer Wahlen ausgelöst, wie dies beim Majorzwahlsystem auch der Fall sei. «Proporz setzt aktive Parteien voraus. Und das ist in Wiedlisbach nicht mehr der Fall», so Hofer.

Nicht mehr aktiv

Auch Thomas Gehrig, Ortsvertreter der GLP Oberaargau, erlebt die Wiedlisbacher Parteien als nicht mehr aktiv. Die meisten würden nur noch auf dem Papier existieren, stellt er fest. Das stimme auch für die Wiedlisbacher SP, bestätigt Daniel Gnägi, Präsident der SP Jurasüdfuss. «Die Leute haben aber nicht weniger Interesse an der Politik», sagt Beat Berchten, Präsident der SVP Sektion Wiedlisbach. Schliesslich seien die Gemeindeversammlungen immer gut besucht. «Es ist eine Zeiterscheinung, dass sich die Leute nicht an eine Partei binden wollen», sagt er.

Im Gegensatz zu den anderen Parteien führt die SVP laut Beat Berchten immer noch aktive Parteiversammlungen durch. Sie hätten aber dasselbe Problem wie alle anderen: «Wir sind überaltert. Bei den heutigen Jungen ist der Stellenwert von Parteien nicht mehr gleich. Ihnen stehen sehr viele Kanäle zur Verfügung. Dadurch bilden sie sich ihre Meinung viel freier», stellt Berchten fest.

Auch in der FDP-Sektion Wiedlisbach ist ein Rückgang der Mitgliederzahlen zu beobachten. «Wir haben zudem seit längerem keinen Präsidenten», so Sekretärin Christine Steffen. Ihre Partei werde nur im Hinblick auf die Wahlen aktiv, um gemeinsam mit anderem Parteien Kandidaten zu finden, sagt sie weiter. Und Otto Hirter, Präsident der BDP-Sek­tion Bipperamt, erklärt: «Bei uns fehlen einfach die Köpfe.»

Früh mit der Suche begonnen

Der Wiedlisbacher Exekutive steht ein starker Wechsel bevor: Lediglich drei bisherige Räte stellen sich zur Wiederwahl: Esther Mühlemann, Samuel Meyer und Hanspeter Schmitz. Infolgedessen mussten einige neue Kandidaten gesucht werden. Es sei stets schwer, Personen zu finden, die sich für ein öffentliches Amt ­engagieren wollen, sagt Vize­gemeindepräsident Christian Glanzmann. «Der Gemeinderat hat deshalb bereits im Frühling begonnen, sich intensiv damit auseinanderzusetzen», sagt er. So führte die Gemeinde im Juli einen Behördeninfoanlass für die Bevölkerung durch.

Ausserdem arbeitete der Gemeinderat mit Präsidenten und Vertretern der Ortsparteien zusammen. Ihr Ziel seien genügend Kandidierende für die sieben Sitze gewesen, sagt Thomas Gehrig. Gemeinsam konnten sie schliesslich acht Kandidaten für die Wahl aufstellen. So treten nebst den drei Bisherigen Emil Berger, Katja Bevilacqua, Philippe Ebener und Urs Gasser zur Wahl an. Das sei zwar keine Riesenauswahl, aber immerhin könnten die Stimmberechtigen an der Urne bestimmen, so Gehrig.

Unklare Rollen und Aufgaben

Die Hürden, die Ämter zu besetzen, führt Thomas Gehrig nicht auf die fehlende Motivation der Bevölkerung zurück. Vielmehr sei die Tatsache unglücklich, dass im selben Jahr über das Fusionsprojekt Oberaargau Nord abgestimmt werde. Denn je nach Ergebnis lassen sich die Kandidaten nur für ein Jahr auf ihr Amt ein. «Die dadurch entstehenden unklaren Rollen, Aufgaben und Perspektiven haben die Suche zusätzlich erschwert», so Gehrig.

Anderer Meinung ist Beat Berchten, Präsident der SVP-Sektion Wiedlisbach. «Alle sagen immer, es sei schwer. Aber man geht heute auch weniger intensiv auf die Suche als früher», sagt er. Heute würden nicht mehr 15 oder 20 Personen für eine Kandidatur aufgestellt. Schliesslich sei es ­immer frustrierend, wenn man nicht gewählt werde, erklärt Berchten.

Präsidium noch offen

Am 8. Oktober wird sich somit ein Kandidat oder eine Kandidatin geschlagen geben müssen. Wer sich für die Ämter des Gemeinde- und des Vizegemeindepräsidenten zur Verfügung stellt und ob es am 26. November zur Kampfwahl kommt, ist derzeit noch unklar. Da es im Gemeinderat zu einem starken Wechsel komme, werde wahrscheinlich einer der Bisherigen zur Wahl antreten, sagt die wiederkandidierende Gemeinderätin Esther Mühlemann.

Sie selbst will aber nicht an die Spitze der Wiedlisbacher Exekutive. «Ich könnte mir höchstens das Vizepräsidium vorstellen», so Mühlemann.Gemeinderat Hanspeter Schmitz lässt es noch offen, ob er das Präsidium übernehmen möchte. «Wenn sich jemand Jüngeres dafür interessiert, würde ich das unterstützen», sagt er. Gemeinderat Samuel Meyer war über längere Zeit nicht zu erreichen. (Langenthaler Tagblatt)