Ersatzwahl für ein Jahr

Da Gemeinderätin Claudia Kiener (Soziales, Gesundheit, Kultur) Bettenhausen in Richtung Herzogenbuchsee verlässt, demissioniert sie per Ende Jahr. Damit wird ein Sitz in der Exekutive der Einwohnergemeinde frei. Claudia Kieners Amtsperiode würde noch ein Jahr andauern. Aus diesem Grund sucht die Gemeinde für die Zeitspanne vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 ein neues Ratsmitglied.

Wie die Einwohnergemeinde im «Anzeiger Oberaargau West» vermeldet, können die Bettenhauser Einwohnerinnen und Einwohner nun Wahlvorschläge auf der Gemeindeschreiberei einreichen. Die Eingabefrist wurde auf Montag, 23. Oktober, festgesetzt. Liegt nach Ablauf dieser Frist mehr als eine Kandidatur vor, wird die Ersatzwahl im Rahmen der Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 13. Dezember, stattfinden. (bga)