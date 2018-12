(Klicken zum Vergrössern)

Punkto Steueranlagen waren die Oberaargauer Budget-Gemeindeversammlungen spannender als in den Jahren zuvor: In 6 der 46 Kommunen kommt es zu einer Veränderung: In Aarwangen, Bleienbach, Eriswil und Niederbipp konnten die Stimmberechtigten ihre Belastung senken. Am spektakulärsten ist der Sprung im obersten Dorf an der Langeten, wo der Steuersatz von 1,90 auf 1,79 Einheiten reduziert wird.