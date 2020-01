Er lockt mit Süssigkeiten

Diese Meldung verbreitet sich derzeit in den Gemeinden in der Region wie ein Lauffeuer: Am Montag wird eine Schülerin in Ursenbach auf dem Heimweg von einem Fremden in einem schwarzen Auto angesprochen. Mit Süssigkeiten und einem Plüschtier versucht er, sie in sein Fahrzeug zu locken. Das Mädchen aber rennt nach Hause und erzählt dort alles der Mutter. Diese informiert umgehend die Schule. So steht es in einem Brief, in dem Schulleiterin Barbara Leuenberger am Dienstag die Eltern informiert hat.