Er hat lange genug «gchrampfet»

Gläser, Geschirr, Tabletts, volle Kisten mit Küchenutensilien: Die Gaststube des Restaurants Drei Tannen in Heimenhausen ist in diesen Tagen vollgestellt. Bis Ende September habe er Zeit bekommen, um alles zu räumen, sagt Beat Lanz. Ein wenig traurig sei er schon. «Doch was will ich machen?», meint der langjährige Wirt und zuckt mit den Schultern.