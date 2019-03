Dritter Akt

SCL-Trainer Per Hanberg rutscht übers Eis und schwenkt mit seinem Taktikbrett energisch zur Streetside. Da muss im dritten Drittel noch mehr kommen. Gemessen am grandiosen Einsatz der Spieler ist die gesangliche Unterstützung hinter dem Tor bescheiden. Selten haben die Langenthaler so aufopfernd gespielt, sich in gegnerische Schüsse geworfen, aus allen möglichen und unmöglichen Lagen geschossen.

Am Ende resultiert ein Schussverhältnis von 61 zu 28. Als Goalie Philip Wüthrich mirakulös einen schier unhaltbaren Puck entschärft, erheben sich sogar die Zuschauer von ihren Sitzplätzen und klatschen.

Vierter Akt

Es ist eine Zugabe, die keiner will, aber ohne die es nicht geht. Viertes Drittel, Verlängerung. Hoffen, Bangen, der Puls längst im gefährlich hohen Bereich. Ein Raunen geht durch die Menge, wieder eine Chance vertan, wieder nichts. Dann, man kann es aus der Distanz gar nicht richtig sehen, schiesst Aushilf-Kanadier Pascal Pelletier den SCL in der 77. Minute ins Glück. Tollhaus Schoren, die Fans liegen sich in den Armen, als sei die Serie bereits entschieden. Die Titanic hat den Eisberg knapp verfehlt, und allmählich kommen auch die Langenthaler Fans wieder in Fahrt.

In Olten findet am Freitag um 19.45 Uhr die dritte Partie der bisher ausgeglichenen Serie zwischen dem SCL und dem EHCO statt.