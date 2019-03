Elf Türme werden gezügelt

Was beim ersten Anblick wie extravagant geformte Teppiche anmutet, sind vielmehr Skulpturen von Türmen: Die beiden Gestalterinnen haben die elf Berner Schlösser mit ihren charakteristischen Merkmalen interpretiert. Der Auftrag kommt vom Amt für Kultur, die Ausschreibung haben Marianne Ingold und Gesa Raschke letzten Sommer gewonnen. Das Projekt basiert auf der Schlossmuseumsstrategie, die zum Ziel hat, die Zusammenarbeit der Berner Schlösser zu stärken. Welche Burgen nachzubilden sind, wurde ebenso vom Kanton vorgegeben.

Die beiden Gestalterinnenhaben die elf Berner Schlösser mit ihren charakteristischenMerkmalen interpretiert.Source

Superschloss an der Museumsnacht

Für die Installation haben sich die beiden Gestalterinnen, die seit letztem November in Bützberg ein gemeinsames Atelier betreiben, intensiv mit der Geschichte der Berner Schlösser auseinandergesetzt. Auf den Wollfilz als Material haben sie sich rasch geeinigt. «Der Stoff steht in Kontrast zu den kühlen Bauten», erklärt Gesa Raschke. Zudem symbolisiere er den Wandel von den ursprünglichen Wehr- zu Wohnbauten. Ruckstuhl hat den Gestalterinnen sowohl Teile des Materials als auch den Keller als Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.

Das «Superschloss» wird an der Museumsnacht in Bern präsentiert. Welche Rolle welches Schloss darstellt, wird nicht verraten. Nur so viel: Auch Burgen aus dem Oberaargau und dem Emmental gibts zu bestaunen.

Noch in der Nacht auf Samstag werden die Frauen ihre Installation wieder in den Keller von Ruckstuhl zurückbringen. Nach allfälligen weiteren Ausstellungen wird ein Teil des Filzes weiterverarbeitet. Nach monatelanger Arbeit werden sich die beiden Frauen erst noch mit diesem Gedanken anfreunden müssen.

Béatrice Beyeler

Museumsnacht in Bern: Freitag, 22. März, ab 18 Uhr.

Marianne Ingold (links) und Gesa Raschke packen das «Superschloss» ein. Foto: Nicole Philipp

