Nun unterbreiten die Familienhilfe Schoio sowie der Trägerverein offene Kinder- und Jugendarbeit Oberaargau (Tokjo) den Oberaargauer Gemeinden das Angebot mit Schokito. Eine Broschüre ist ab sofort im Umlauf.

Zwei Zielgruppen

Für die Schulsozialarbeit sind meistens Festangestellte der Gemeinden zuständig. Mit Schokito übernimmt das ein Team, das aus Mitarbeitenden der Schoio-Familienhilfe und von Tokjo besteht. Die Gemeinden stellen also nicht Sozialarbeitende ein, sondern erwerben bei Schokito die entsprechenden Leistungen. Die zweijährige Pilotphase sei dazu genutzt worden, das Angebot zu optimieren. Es wurden Erfahrungen mit gemeinsamen Projekten und konkreten Hilfeleistungen gesammelt.

Wie André Chavanne, Leiter der gemeinnützigen Schoio AG, erklärt, richtet sich das Angebot an zwei Zielgruppen: einerseits an Schulpflichtige und andererseits an Erwachsene wie Lehrpersonen, Schulleitungen und Erziehungsberechtigte. Die Mitarbeitenden von Schokito sind für beide Gruppen neutrale Ansprechpersonen. Sie beraten, begleiten schwierige Prozesse und ziehen bei Bedarf Spezialisten hinzu.

Die Unterstützung von Schokito soll so unkompliziert wie möglich in Anspruch genommen werden können. Die Teammitglieder von Schokito seien regelmässig innerhalb der Unterrichtsstunden und an Randstunden in einem separaten Raum vor Ort. Hier können sie in Absprache mit den Lehrpersonen während der Unterrichtszeit aufgesucht werden oder gleich nach dem Klingeln. Thomas Bertschinger, Stellenleiter bei Tokjo, betont, dass nicht nur Kinder mit Problemen willkommen seien. Auch Ideen würden aufgenommen und bei Bedarf weitergeleitet.

«Wir sind neutral und haben Schweigepflicht.»Sarah Bleiker Leiterin Schokito-Team

Sarah Bleiker leitet das Schokito-Team. «Wir stehen nicht erst dann zur Verfügung, wenn es brennt.» Sie hätten ebenso offene Ohren und Augen, wenn jemand zu ihnen komme, weil da ein mulmiges Bauchgefühl sei, sagt die klinische Heil- und Sozialpädagogin. Gerade für Lehrpersonen oder Erziehungsberechtigte sei es sehr wertvoll, sich mit jemandem darüber austauschen zu können, ob die eigene Wahrnehmung trüge oder nicht. «Wir haben einen anderen Blickwinkel. Gemeinsam sehen und wissen wir mehr», sagt Bleiker. Sie seien nicht die Polizei, nicht der Schulinspektor, nicht die Kesb und auch keine Schiedsrichter. «Wir sind neutral und haben Schweigepflicht.» Wenn der Kinderschutz in Gefahr gerate, werde aber kein Auge zugedrückt.