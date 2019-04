Einer, der anpackt

Von der Genossenschaft im Zelgli – Wohnen im Alter über den Gemeindeverband Klärschlammentsorgung im Oberaargau bis hin zur Fernsehgenossenschaft: Spezielle thematische Präferenzen scheint Iseli nicht zu haben. «Ich bin sehr breit aufgestellt», bestätigt er. Ein Muster lässt sich in all den Tätigkeiten allerdings erkennen: Nach einigen Jahren Mitgliedschaft findet sich Iselis Name jeweils unter denen der Vorstandsmitglieder. Ob als Finanzchef, Delegierter, Vize- oder oft auch als Präsident: Verantwortung scheut der gebürtige Sumiswalder offenbar nicht.

Engagiert, verantwortungsvoll und belastbar: Eine solche Natur scheint für die Arbeit an den internationalen Finanzmärkten zugeschnitten zu sein. Wieso hat es ihn nicht nach Zürich, London, New York verschlagen? «Ich bin mit dieser Region verwachsen», sagt Iseli. In der hektischen Börsenwelt habe er sich nie gesehen.

Der Heimat verbunden

Der Bezug zur Region zeigt sich auch in einer weiteren Leidenschaft Iselis, der Politik. Es sei wohl die bürgerliche Herkunft gewesen, die seine Haltung geprägt habe. Seit er klein war, habe er auf dem elterlichen Bauernbetrieb mit angepackt. Diese Perspektive wollte er in der Lokalpolitik einbringen.

Dass er an vorderster Front mitpolitisierte, überrascht wenig: Neun Jahre war Iseli Präsident der SVP-Sektion Madiswil, ebenso wie dreizehn Jahre Mitglied der Geschäftsleitung der SVP Kanton Bern. Und politisch am Ball will er auch in Zukunft bleiben, das Amt des Präsidenten der SVP-Senioren Kanton Bern behält er. Auch in der Zelgli-Genossenschaft will er aktiv bleiben. «Wir haben rund 12 Millionen Franken investiert und konnten 22 Alterswohnungen, eine Kita und eine Arztpraxis realisieren», sagt er mit Stolz.

«Die Leute schaffen es halt immer wieder, mich zu ‹überschnorren›, in ihrem Verein mitzuhelfen.»Ulrich Iseli

Dennoch ist es sein Ziel, nach dem Rücktritt als regionaler TCS-Präsident mehr Zeit für sich und seine Familie zu finden. Davon sprach er allerdings schon bei seiner Pensionierung 2011. Auf die Frage, ob er denn in den letzten acht Jahren etwas kürzergetreten sei, antwortet er mit einem Lachen. «Ein wenig schon», sagt er. «Aber die Leute schaffen es halt immer wieder, mich zu ‹überschnorren›, in ihrem Verein mitzuhelfen.»