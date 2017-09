Einen musikalischen Konsens finden

Für die Expertinnen und Experten beginnt der Wettbewerbstag in aller Frühe. Bereits kurz vor 8 Uhr treffen sie sich in der Berufsfachschule. Einige haben einen weiten Weg hinter sich, reisen sie doch gar aus dem Waadtland oder dem Wallis an den 38. Schweizerischen Solisten- und Ensembleswettbewerb (SSEW) nach Langenthal.

Begrüsst werden die zehn Juroren und zwei Jurorinnen von Philippe Monnerat. Er ist langjähriges OK-Mitglied des SSEW und für die Betreuung der Experten zuständig. Auch deren Auswahl obliegt Monnerat. Bei den Experten handelt es sich ausschliesslich um Profimusiker. Für ihre Tätigkeit am SSEW erhalten sie ein Grundhonorar von 400 Franken für 5 Stunden.

Schlag auf Schlag

«Wir legen Wert auf eine ausgewogene Jury», erklärt Monnerat. Jüngere Juroren sollen von der Erfahrung der älteren profitieren können. Dieser Kombination entsprechen Roland Fröscher und Amos Gfeller. Der Eufonist und der Tubist beurteilen ihre eigene Instrumentenkategorie, wie es auch bei den anderen Juroren der Fall ist.

Der 40-jährige Fröscher war bereits mehrmals am SSEW dabei, für den 26-jährigen Gfeller ist es hingegen eine Premiere. Aufregung verspürt er deswegen keine. «Ich schaue mal, wie es hier läuft», zeigt sich der Profimusiker gelassen. Da er als Jugendlicher selber kaum an Wettbewerben teilgenommen habe, sei er auf den Ablauf gespannt.

Dieser gestaltet sich für die Expertinnen und Experten zuweilen happig. Für jeden Teilnehmer sind neun Minuten eingeplant, dann folgt bereit der nächste Musikant. Es geht also Schlag auf Schlag. «Es ist schon stressig», sagt auch Flötenexpertin Mirjam Kühni. Die Schwierigkeit bestehe zudem darin, über längere Zeit vollkommen aufmerksam zu sein und sich nach jedem Auftritt auf den nächsten Musiker einstellen zu können.

Niemanden demotivieren

Da einige Experten wie Amos Gfeller zum ersten Mal für den SSEW aufgeboten wurden, erklärt Philippe Monnerat zu Beginn die Spielregeln des Wettbewerbs: «Unser Ziel ist ein interessanter Final.» Die Skala für die Bewertung reicht von 51 bis 100 Punkten. «Wir wollen die ­Jugendlichen aber nicht demotivieren», gibt er den Expertinnen und Experten auf den Weg.

Ab 95 erspielten Punkten qualifizieren sich die Teilnehmer für den Final, in dem es keine Unterkategorien mehr gibt. Zum Schluss treten also Musikanten mit unterschiedlichen Instrumenten gegeneinander an. «Höchstens acht sollen in den Final kommen, andernfalls wird er zu lang», mahnt Monnerat. Man solle demnach vorsichtig mit der Punktvergabe um­gehen.

Viel Wert legt er auf die Zusammenarbeit innerhalb der Expertenpaare sowie auf eine hilfreiche Rückmeldung an die Teilnehmer. «Tauscht euch aus und findet einen Konsens», beschwört Monnerat die Juroren. Die Differenz zwischen den beiden jeweiligen Experten solle letztlich möglichst klein sein. Für den Austausch bleiben ihnen lediglich ein bis zwei Minuten pro Auftritt.

Aufregung mischt mit

Amos Gfeller und Roland Fröscher können nur eine kurze Mittagspause einlegen, denn bereits um 12.30 Uhr geht es in ihrer Kategorie weiter. Andreas Stettler, Eufonist bei der Musikgesellschaft Aarwangen, eröffnet den Nachmittagsblock. Mit dem Stück «Fantasy» von Philip ­Sparke hat er ein rhythmisch sowie technisch schwieriges Werk ausgewählt. Seit neun Jahren nimmt der 27-Jährige am SSEW teil, nur eine Durchführung musste er in dieser Zeit auslassen.

Nach seinem Auftritt zeigt sich der Routinier enttäuscht. Es sei nicht ganz so gelaufen wie erwünscht. «Bei der Aufregung ist es schwierig, sich sieben Minuten lang voll zu konzentrieren», erklärt der Musikant. Fröscher und Gfeller bewerten Andreas Stettlers Auftritt mit 83 Punkten, das entspricht einer guten Leistung. «Nach diesem Auftritt habe ich ungefähr mit der Bewertung gerechnet», ist dieser dennoch nicht ganz zufrieden. Froh ist er hingegen über die aussagekräftige Rückmeldung der Experten.

Gemeinsam mit Andreas Stettler können auch die anderen Teilnehmer ihre Couverts abholen. Lautes Geschnatter klingt durch den Gang, hier und da sind Jubelklänge zu hören. Um 16 Uhr kommt es zum grossen Finale. Der Sieg geht letztlich an den 19-jährigen Klarinettisten Gabriel Pernet aus Bex VD.

Rangliste: www.bkmv.ch/ssew (Langenthaler Tagblatt)