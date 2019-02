Dass in Grasswil der Schulraum nicht mehr ausreicht, ist nicht neu. Auf das neue Schuljahr wird hier eine zusätzliche Klasse der Schule Wynigen-Seeberg an der Unterstufe eröffnet. Aktuell besuchen Erst- bis Drittklässler an diesem Standort zwei Klassen, drei werden in Wynigen Dorf und eine in Kappelen geführt.