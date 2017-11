Eine Präsidentin und sechs Räte

Diese Hürde war zu hoch: 72,5 Prozent aller Rohrbacherinnen und Rohrbacher waren 1989 an die Urne gegangen, als sie zum vorletzten Mal einen ganzen Gemeinderat wählen konnten (vgl. Ausgabe vom Samstag). Übers Wochenende waren es nun bloss 27,1 Prozent.

Einer allerdings schaffte seine Hürde locker: Der parteilose Raphael Singeisen ­holte für Sozialdemokraten, Gewerkschaften und Unabhängige einen Sitz in der Gemeinde­exekutive zurück. 418 Parteistimmen holte Singeisens Liste; das entspricht 26 Prozent; 14 Prozent sind bei sechs Sitzen im Proporzverfahren für ein Mandat nötig.

Gar Potenzial für zwei Sitze

Damit steht auch fest: Die Sozialdemokraten haben in der ehemaligen Arbeiterhochburg im oberen Langetental nach wie vor das Potenzial für zwei von sieben Sitzen; wie Ende des letzten Jahrhunderts, bevor sie sich aus den Gemeindeämtern verabschiedet hatten (siehe Tabelle); die Resultate der Grossratswahlen hatten dies erwarten lassen. Proporzwahlen auf Gemeindeebene gibt es in Rohrbach erst seit 1985. Zwei Jahre zuvor hatte die Gemeindeversammlung die Einführung hauchdünn mit 57 zu 55 Stimmen beschlossen.

Raphael Singeisen wurde nicht nur in den Gemeinderat gewählt, sondern auch in die Schulkommission. Beides geht nicht. Er entschied sich für den Gemeinderat. Auch in der Kommission für Gemeindebetriebe errang die SP einen Sitz.

Wieder aktiver in Rohrbach

Dort freut man sich über das Resultat, mit dem die Bevölkerung wieder breiter in den Behörden abgestützt sei. Durch die eigene Vertretung werde sich die SP ­wieder stärker auf kommunaler Ebene organisieren, verspricht Markus Müller, der die Sektion wiederbelebt hat. Administrativ werde man sich aber weiterhin auf Huttwil abstützen.

Dass seine Partei mit einem Sitzverlust rechnen müsse, sei vorauszusehen gewesen, erklärt SVP-Präsident Andreas Jäggi. Mehr schmerzt ihn, dass es zu Abwahlen kam und im Gemeinderat die Frauenvertretung auf die Gemeindepräsidentin reduziert wird. Bis Ende Jahr sitzen noch drei Frauen im Rohrbacher Gemeinderat. Eine – Monika Christen – trat nicht mehr an, die zweite wurde nun abgewählt.



Die Resultate

Gemeinderat: Bürgerliche/SVP, gewählt sind: Hubert Kölliker, bisher, 241 Stimmen; Hannes Bütikofer, bisher, 233; Manuel Loosli, bisher, 228; Andreas Schütz, bisher, 213; Daniel Nauer, neu, 209; nicht gewählt: Sylvia Zulauf, bisher, 197. SP/Gewerkschaften/Unabhängige, gewählt ist: Raphael Singeisen, neu, 202; nicht gewählt: Markus Müller, neu, 125. Schulkommission: Bürgerliche/SVP, gewählt sind: Werner Moser, bisher, 232; Brigitte Lanz, bisher, 220; Irene Scheidegger, neu, 203; nicht gewählt: Stefan Fehlmann, 184; SP, gewählt ist: Raphael Singeisen, neu, 171; nicht gewählt, rutscht aber wegen der Wahl von Raphael Singeisen in den Gemeinderat nach: Franziska Wyss, neu, 152. Kommission für Gemeindebetriebe: Bürgerliche/SVP, gewählt sind: Ulrich Kühni, bisher, 233; Stefan Reinbild, bisher, 232; Hans Loosli, bisher, 213; nicht gewählt: Heinz Mathys, bisher, 211; SP, gewählt ist: Anton Flückiger, neu, 117; nicht gewählt: Christian Sollberger, neu, 81; Markus Müller, neu, 60. (Berner Zeitung)