«Eine Ohrfeige für die Berggemeinden»

Sechs Gemeinden dagegen, nur fünf dafür. Dies das drastische Verdikt aus der Urnenabstimmung zur Weiterführung des Fusionsprojekts Oberaargau Nord. Die Einwohner der kleinsten Gemeinden Farnern, Rumisberg, Walliswil bei Wangen, Wangenried und Wolfisberg legten allesamt mehrheitlich ein Ja in die Urne. Damit hätte die fusionierte Gemeinde lediglich 1898 Einwohner – 11 000 waren für die Weiterführung des Projekts aber von Anfang an als Mindestzahl festgelegt worden. Für die Be­fürworter fiel einzig die Stimmbeteiligung mit knapp 52 Prozent erfreulich hoch aus.

Arbeitsgruppe wird aufgelöst, neue Kräfte müssten ran

Fritz Scheidegger und Peter Haudenschild stellten das Resultat den zahlreichen Gemeindevertretern vor. Die Co-Präsidenten der Interkommunalen Arbeitsgruppe (IKA), die sich über Jahre hinweg intensiv für das Projekt eingesetzt haben, zeigten sich zwar gefasst, die Ernüchterung war aber nicht von der Hand zu weisen. Sie hätten die drohende Ablehnung des Projekts bereits im Vorfeld der Abstimmung gespürt, waren sich die Co-Präsidenten einig. «Es sind noch zu viele Ängste vorhanden», so Peter Haudenschild (FDP). Auch die Solidarität der grossen Gemeinden habe gefehlt. «Den Grossen geht es noch zu gut», so die persönliche Einschätzung des Alt-Gemeindepräsidenten von Niederbipp.

Die Arbeit sei aber nicht umsonst gewesen. Mit dem Projekt seien wichtige Grundlagen geschaffen worden, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder Verwendung finden könnten. Der erste Dank an die Arbeitsgruppe kam am gestrigen Abstimmungssonntag überraschenderweise vonseiten eines Gegners: Arnold Heynen (SP), Alt-Gemeindepräsident von Wiedlisbach, ergriff das Wort und lobte den Mut der IKA. Obwohl er sich über die ­Ablehnung des Fusionsprojekts freue, sehe die Situation in zwanzig Jahren vielleicht schon wieder anders aus.

Fest steht: Die IKA in ihrer ­jetzigen Form wird nach einer Schlusssitzung aufgelöst, neue Fusionsverhandlungen müssten von anderen Gruppierungen angegangen werden.

Stimmbürger folgen ihrer Exekutive nicht

Überraschend ist das deutliche Resultat, da sich im Vorfeld die meisten Gemeinderäte für das Projekt ausgesprochen hatten und dem Stimmvolk empfahlen, ein Ja in die Urne zu legen (wir berichteten). So stimmten mit Niederbipp, Wiedlisbach und Wangen an der Aare drei der grössten Gemeinden der Sub­region Oberaargau-Nord gegen die Empfehlung ihrer Exekutive.

In Wangen an der Aare hätte die Entscheidung nicht knapper ausfallen können: Dort obsiegten die Gegner mit nur einer Stimme Unterschied zu den Befürwortern. «Ich bin von meinen Leuten enttäuscht», sagte Gemeindepräsident Fritz Scheidegger (SVP) an der gestrigen Resultatsverkündung. Mit der knappen Ablehnung müsse er nun aber umgehen.

Letztlich gab es kein Zünglein an der Waage

Deutlich ist das Resultat auch in der Gemeinde Niederbipp, die das Projekt aufgrund ihrer Einwohnerzahl auch allein zum Sturz gebracht hätte: Über 80 Prozent wollen dort von weiteren Abklärungen im grossen Peri­meter nichts wissen. Gemeindepräsidentin Sibylle Schönmann (SVP) ist es nicht gelungen, die Niederbipper von den Chancen des Fusionsprojekts zu überzeugen. Nichtsdestotrotz zeigte sie sich an der Infoveranstaltung optimistisch. «Ich hatte vier Wünsche, und die wurden allesamt erfüllt», so die Gemeindepräsi­dentin.

So habe ein Austausch stattgefunden, und Gespräche wurden geführt. Auch eine hohe Stimmbeteiligung und ein deutliches Resultat seien eingetroffen. Schönmann ist zudem froh, dass Niederbipp das Projekt nicht im Alleingang zum Scheitern verurteilt hat. «Die Stimmbürger haben uns klar ihre Meinung gesagt. Anscheinend war diese Verlobung der falsche Weg», so Schönmann. Sie sei aber überzeugt, dass an einer Zusammenarbeit in einer anderen Form alle elf Gemeinden interessiert seien.

Die Gemeinderäte von Oberbipp und Walliswil bei Niederbipp hatten sich offiziell gegen das Fusionsprojekt Oberaargau Nord ausgesprochen. Dementsprechend fiel nun auch das Resultat aus: Deutlich sagten die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden Nein zur Grossfusion. In Walliswil bei Bipp gar mit knapp 95 Prozent. Die Steuererhöhung von über 16 Prozent dürfte bei vielen Walliswilern ausschlaggebend gewesen sein.

Klein gegen Gross – oder doch nicht?

Bei den kleinsten Gemeinden der Subregion bildet Walliswil bei Bipp indes eine grosse Ausnahme. Denn die übrigen fünf sprachen sich allesamt für die Weiterführung des Fusionsprojekts aus. Und dies im Falle von Wolfisberg mit über 80 Prozent Ja-Stimmen in aller Deutlichkeit. Dementsprechend enttäuscht zeigte sich gestern Gemeindepräsident Ulrich Leuenberger: «Wir haben einen Röstigraben im Oberaargau», sagte er vor versammelter Mannschaft, um sogleich die fehlende Solidarität der grösseren Gemeinden zu kritisieren.

Denn der Fall von Wolfisberg ist klar: Die 184-Seelen-Gemeinde muss eher früher als später einen Fusionspartner finden. So wird ­Leuenberger unverzüglich Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) anrufen, um dessen Meinung zu hören. Erste Wahl beim Fusionspartner wäre Niederbipp. Und dessen Gemeindepräsidentin zeigt sich offen: «Ich setze mich für Wolfisberg ein.» Sibylle Schönmann ist überzeugt, dass sich die Einwohner ihrer Gemeinde nicht gegen die Berg­gemeinden, sondern lediglich gegen das vorliegende Projekt ausgesprochen haben. Auch Erhard Bohner, Vizepräsident der Burgergemeinde Wiedlisbach und Gegner des Fusionsprojekts, wehrte sich gegen diesen Vorwurf: «Es war nie die Meinung, die kleinen Gemeinden fallen zu lassen.» Wie die meisten Gegner befürwortet auch er Fusionen im kleineren Rahmen, beispielsweise anhand der Kirchgemeinden.

Thomas Gehrig (GLP), Präsident des Vereins «Oberaargau Nord Ja», findet den «krassen Unterschied zwischen den grossen und kleinen Gemeinden brutal.» Das Resultat sei «eine Ohrfeige für die Berggemeinden». Die Angst vor Veränderungen, der Verlust der direkten Demokratie und die befürchtete Steuererhöhung seien zu stark gewesen. Aber Gehrig ist sich sicher: «Die Fusionsfrage wird wieder auftauchen. Auch Niederbipp, Oberbipp und Wiedlisbach werden in einigen Jahren an ihre Grenzen kommen.» Seinem Ja-Komitee sei es leider nicht ge­lungen, aufzuzeigen, dass die Gemeinden jetzt noch eine Chance hätten, «in Eigenverantwortung gemeinsam etwas zu gestalten».

Noch weiter ging ein sichtlich niedergeschlagener Daniel Gnägi (SP), Mitglied des Pro-Lagers: «Bei diesem deutlichen Resultat besteht kaum eine Legitimation für weitere Fusionsverhandlungen.» Der Lokalpatriotismus habe gesiegt. Er sei gespannt, wie die so häufig angepriesene Zusammenarbeit nun aussehen und wer sich für diese starkmachen werde.

(Berner Zeitung)