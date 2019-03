Kein Zurück mehr, am 19. Mai wird übe r die Fusion abgestimmt. Wie ist das Befinden?



Sibylle Schönmann (SVP): Ich hoffe ganz fest, dass es gut ausgeht. Für Niederbipp bin ich positiv gestimmt. Die Wolfisberger sind uns so nahe, wir arbeiten bereits in verschiedenen Bereichen erfolgreich zusammen. Es ist fast eine Selbstverständlichkeit, das sieht auch die Bevölkerung so. Den Puls von Wolfisberg kann ich nicht fühlen.