Eine Fasnachtseröffnung ohne Guggen

Guggenmusik, die durch die Langenthaler Marktgasse hallt? Mitnichten. Still und leise wird die fünfte Jahreszeit kurz nach 11.11 Uhr eingeläutet. Der Fasnachtsmarsch erklingt aus der Konserve.

«An einem Montag ist es schwierig», sagt Stefan Spahr, Ober der Langenthaler Fasnachtsgesellschaft (LFG). Viele Mitglieder hätten ihm wegen des Jobs abgesagt. Auch den Ober ruft am Nachmittag noch die Arbeit.

Die anwesenden Fasnächtler – in ihren gelb-blauen Uniformen stechen sie heraus – und ein paar Dutzend unkostümierte Besucher machen das Beste daraus, wärmen sich die klammen Finger an heissen Getränken auf und geniessen die Gespräche im intimen Rahmen – ganz ohne Guggenmusik in den Ohren.