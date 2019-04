Eine Big Band im Kleinformat

Der Weg vom Balkan in den Oberaargau führt über das Burgund. Gut, der direkteste Weg ist das zwar nicht, aber manchmal muss man im Leben Umwege gehen, um zum gewünschten Ziel zu gelangen.

So oder so ähnlich kann man sich jedenfalls die Entstehungsgeschichte von Bere Si Tutun vorstellen: Im Jahr 2007 wurde die Band von drei Langenthaler Freunden in den Ferien im zentralen Frankreich gegründet. Inzwischen ist die Truppe auf neun Mitglieder angewachsen, die nun seit mehr als einem Jahrzehnt die Bühnen mit ihrem Mix aus Musiktraditionen des Balkans stürmt.