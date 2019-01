In Aarwangen, sagt Bauverwalter Stefan Janzi, wird sich durch die neue Gesetzgebung hinsichtlich der Bewirtschaftung nichts ändern. Zwar darf entlang des Aareufers auch hier ein Korridor von 15 Metern künftig nicht bedüngt werden. Auf den betroffenen Flächen werde aufgrund von deren Beschaffenheit aber schon heute kein Ackerbau betrieben.

Auch im Baugebiet sind die Auswirkungen überschaubar, zumal die neuen Gesetze in bereits dicht überbauten Gebieten keinen Einfluss haben werden. Im Baubereich selber komme es ebenfalls kaum zu Änderungen, verweist Bauverwalter Janzi auf die schon bestehende Renaturierungspflicht. Wobei ein naturnaher Ausbau des Gewässerraums etwa im Bereich Wynaustrasse/Langenthalstrasse angesichts einer Vielzahl schützens- und erhaltenswerter Bauten «unverhältnismässig und kaum umsetzbar» sei, wie dem Erläuterungsbericht zur Teilrevision der Ortsplanung zu entnehmen ist.

Zu reden gegeben haben an einem Infoanlass in Aarwangen Anfang Woche denn auch nicht die Änderungen beim Gewässerschutz, sondern materielle Anpassungen des Baureglements: So will der Gemeinderat den Bauern künftig den Bau von Gewächshäusern ermöglichen im Landwirtschaftsgebiet – allerdings nur unter Rücksichtnahme auf den Ortsbildschutz.

Im Hinblick auf vermehrt trockene Sommer reiche diese Öffnung nicht aus, habe ein Votant kritisiert. Offenbar weitgehend unbestritten sei seitens der Architekten indes die vorgesehene Aufhebung der Ausnützungsziffer, sagt Janzi. Eine in diesem Zusammenhang ins Feld geführte Übernutzungsgefahr sei nach Auffassung des Gemeinderats nicht vorhanden.

Die Unterlagen zur Teilrevision der Ortsplanung liegen bis zum 4. Februar in der Gemeindeverwaltung zur Mitwirkung auf.