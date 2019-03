Ein neues Zuhause für den kräftigen Hirsch

Vergangenen Freitag durften die Besucher im Tierpark Langenthal staunen. Denn ein neuer Platzhirsch vom Wildpark in Langenberg bekam hier sein Zuhause. «Das stattliche Tier wiegt nicht weniger als 180 Kilogramm, ist sechs Jahre alt und wird in Zukunft viele Kinder und Erwachsene erfreuen.» So schreiben es die Verantwortlichen des Verschönerungsvereins Langenthal, der für den Tierpark zuständig ist.