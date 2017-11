Ein neues Projekt ist in Sicht

«Für uns gibt es keinen Halt», kündigte der Wolfisberger Gemeindepräsident Ulrich Leuenberger vor ziemlich genau zwei Monaten an. Kurz zuvor war das Fusionsprojekt Oberaargau Nord an der Urne gescheitert. Er wolle der Gemeindeversammlung im November ein neues Projekt vorlegen, sagte Leuenberger damals gegenüber dieser Zeitung. Der 69-Jährige hält sein Versprechen: Morgen Mittwoch entscheiden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, ob sie einen Bruttokredit über 52 000 Franken für die Fusionsabklärungen mit Niederbipp genehmigen wollen (siehe Kasten).

Der Zeitplan ist straff: Eine interkommunale Arbeitsgruppe aus Vertretern der beiden Exekutiven sowie der Verwaltungskader erarbeiten bis nächsten Frühling einen Grundlagenbericht. Einen Grossteil der nötigen Informationen könne man bereits dem Machbarkeitsbericht entnehmen, der zum Fusionsprojekt Oberaargau Nord erstellt worden sei, sagt Leuenberger. Im September 2018 sollen die Stimmbürger dann über den Fusionsvertrag befinden. Per Januar 2019 soll die Gemeindehochzeit schliesslich vollzogen werden.

Eigenkapital bald weg

Der Gemeinderat hat gute Gründe, das Fusionsprojekt so schnell voranzutreiben. Denn Wolfisberg muss fusionieren, und das lieber heute als morgen. Hauptgrund dafür sind die Finanzen. «Derzeit haben wir noch keine Schulden. Unsere Kleingemeinde ist nicht schlecht auf Vordermann, wir haben alles instand gehalten», sagt Leuenberger. Doch nun stösst die 178-Seelen-Gemeinde finanziell an ihre Grenzen. Da wichtige Steuerzahler im letzten Jahr weggezogen sind, ist für 2018 ein Steuereinbruch von 125 000 Franken budgetiert. Die Gemeinde rechnet mit einem Defizit von 98 000 Franken. In zwei Jahren sei ihr Eigenkapital aufgebraucht, sagt Leuenberger.

Besonders zu schaffen macht der Gemeinde die Finanzierung des Schulbetriebs. 168 000 Franken Aufwand sind dafür im Budget 2018 vorgesehen. Wolfisberg ist Mitglied im Schulverband Farnern, Rumisberg, Wolfisberg und im Oberstufenverband Wiedlisbach. So besuchen die derzeit 18 Schülerinnen und Schüler den Unterricht zuerst in Rumisberg, ab der siebten Klasse gehen sie dann nach Wiedlisbach.

Neuer Schulstandort?

Künftig werden die Kinder und Jugendlichen möglicherweise in Niederbipp zur Schule gehen. «Wir werden sicher Abklärungen in diese Richtung treffen», sagt Ulrich Leuenberger. Die Verlegung des Schulortes stellt zugleich einen Knackpunkt dar. Zurzeit ist der Transport der Kinder nach Rumisberg durch einen Schulbus sichergestellt. Dies müsste neu organisiert werden. «Es bräuchte die Wiedereröffnung der ÖV-Verbindung nach Niederbipp», sagt der Gemeindepräsident.

Derzeit gehört Wolfisberg der Kirchgemeinde Oberbipp an. Auch ein Wechsel zur Kirchgemeinde Niederbipp sei nicht ausgeschlossen, sagt der Präsident. «Das hat aber nicht oberste Priorität und wird vielleicht sogar etwas sein, womit sich erst die neue Gemeinde beschäftigen wird.»

Seit Jahren bereitet der ­Gemeinde auch die Besetzung ihrer Exekutive Schwierigkeiten. «Tritt jemand aus dem Gemeinderat aus, müssen wir immer Türklinken polieren», sagt Ulrich Leuenberger. Viele Wolfisberger hätten schon einmal ein Amt in der Gemeindebehörde ausgeübt und wollten sich nicht mehr erneut zur Verfügung stellen. Leuenberger selbst ist seit zwölf ­Jahren Gemeindepräsident. Da Wolfisberg die Amtszeitbeschränkung im Hinblick auf Fusionsverhandlungen abgeschafft hat, macht der Rentner vorerst noch weiter.

Klaren Auftrag erhalten

Schon 2013 sprach sich die Gemeindeversammlung für Fusionsabklärungen mit Niederbipp aus. Die Bestrebungen der beiden Gemeinden lösten damals das Projekt im Perimeter der elf Gemeinden der Subregion Oberaargau-Nord aus. Es war ein deutliches Ja zur Grossfusion, das die Wolfisbergerinnen und Wolfisberger diesen September in die Urne legten. Mit 83 Prozent war die Gemeinde Spitzenreiterin unter den Befürwortern. Dass nun innerhalb eines wesentlich kleineren Rahmens abgestimmt wird, soll der Fusionslust keinen Abbruch tun. Ulrich Leuenberger rechnet damit, dass die Zustimmung auch hier hoch sein wird. «Wir erhielten 2013 aus der Bevölkerung klar den Auftrag, eine Fusion aufzugleisen.»

Aber was, wenn die Mehrheit der Versammlung morgen trotzdem gegen weitere Fusionsbestrebungen ist? «Dann wird der Kanton das Sagen haben», betont Leuenberger. Zudem hätte ein Nein unweigerlich eine massive Steuererhöhung von vier bis fünf Zehnteln zur Folge – und dies bei einer Steueranlage, die 2014 bereits von 1,69 auf 1,89 erhöht werden musste. Für den Gemeindepräsidenten ist daher klar: «Es gibt keinen anderen Weg für Wolfisberg. Und ich hoffe, das ist der Bevölkerung bewusst.»

