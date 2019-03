Ein digitaler Marktplatz in der Provinz

«Bringen Geschwindigkeit»

Vor zwei Jahren feilte er im solothurnischen Biberist an einer Idee. Er wollte im Medizinbereich Käufer und Verkäufer zusammenführen, eine Drehscheibe für den Markt im Gesundheitswesen schaffen. Aus der Einmannshow wurde das Start-up-Unternehmen Hystrix Medical AG mit mittlerweile zwölf Angestellten. Der Kanton Bern wurde auf die Firma aufmerksam und wählte diese für sein Standortförderungsprogramm aus.

Im Zuge dessen ist die Firmenzentrale nun nach Langenthal gezogen. Am Donnerstagvormittag stand an der Bahnhofstrasse 47 die Eröffnung der neuen Räume an. Hügli sagte vor versammelten Gästen: «Wir bringen Geschwindigkeit in eine Branche, die das noch nicht kennt.» Der steuerfinanzierte digitale Marktplatz ist seit letztem November online und wachse stetig. 40 000 Produkte von 35 Lieferanten sollen bereits verfügbar sein, mit weiteren 15 000 Produkten in der Warteschlaufe. Noch macht er aber keinen Profit.

Mustergültige Ansiedlung

Warum zieht ein innovatives Jungunternehmen mit Angestellten aus Frankreich, Spanien oder Deutschland ausgerechnet in die Provinz nach Langenthal? «Weil der Ort ideal gelegen ist für unser nationales und internationales Geschäft», sagt Geschäftsführer Hügli. Zudem seien sie vom Kanton Bern, von der Stadt und sogar von den Liegenschaftsbesitzern bestens unterstützt worden. Einer dieser Unterstützer ist Manfred Böbner von der kantonalen Standortförderung. «Hystrix hat einen klugen Standortentscheid getroffen», sagt er.

Im Oberaargau und in den umliegenden Regionen finde das Unternehmen einen guten Marktzugang und genügend Fachkräfte vor, um innovative Produkte zu entwickeln. Fast zu viel des Lobs war das für Stadtpräsident Reto Müller (SP). «Wir sind natürlich ein Kaff, aber im positiven Sinne», relativiert er. Die Digitalisierung sei jedoch auch hier ein Thema. Müller weiter: «Für uns war der Ansiedlungsprozess mustergültig– weil wir gar nicht erst involviert waren.» Er habe lediglich vor kurzem eine E-Mail mit den vollendeten Tatsachen erhalten.