Ein Spielplatz ist nicht genug

Die übrigen Geschäfte

Die meisten der 27 anwesenden Stimmberechtigten (von ins­gesamt 140) hofften wohl auf Auskünfte zum Fusionsprojekt mit Niederbipp. Diese könne er erst nach der nächsten Sitzung mit der Interkommunalen Arbeitsgruppe geben, erklärte indes Ulrich Leuenberger an der Gemeindeversammlung. Nur so viel: Am 25. Juni findet eine Infoveranstaltung in der Schule Niederbipp statt, die sich vor allem an Eltern richtet. Ein weiterer Anlass soll folgen.



Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Minus von gut 39 000 Franken ab. Budgetiert gewesen waren knapp 73 300 Franken. Die Rechnung wurde einstimmig genehmigt. Den Dank an Finanzverwalterin Renate Mathys nutzte Ulrich Leuenberger gleich für ihre Verabschiedung. Nach neun Jahren wird sie Wolfisberg Ende September verlassen. bey