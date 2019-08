Ein Sommer zwischen Feld und Stall

Es ist so ein Tag, an dem einem weiss Gott bessere Sachen in den Sinn kommen als körperliche Arbeit. Das Thermometer zeigt am frühen Nachmittag 30 Grad an, und das Limit ist noch lange nicht erreicht. Roman Leuenberger scheint das aber nichts auszumachen. Topmotiviert steht der 16-Jährige auf dem elterlichen Hof in Wangenried und wartet darauf, wo er als Nächstes anpacken kann. Und das, obwohl er sich gerade inmitten seiner letzten langen Sommerferien befindet. Anfang August beginnt er seine Lehre zum Forstwart.