Am 29. Dezember 1998 war in dieser Zeitung zu lesen: «Kritik an neuem Eisbahn-Bus». Was war geschehen? Die Kunsteisbahn Langenthal kämpfte zu diesem Zeitpunkt mit rückläufigen Besucherzahlen. Mit der Einführung der Fünftagewoche an den Langenthaler Schulen waren die Teilnehmerzahlen beim freien Eislauf noch einmal weiter eingebrochen. Wie konnte man die Schüler zurück an den Schoren holen? Eismeister Alfred Marending musste sich was einfallen lassen.