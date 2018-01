Ein Scherenschnitt für den Eiskanal

Knallrotes Tenü, weisse Arme und Beine. Auf dem Kopf steckt ein schwarzer Helm, hinter dem Modellathleten steht der Bob in den Schweizer Nationalfarben bereit zur Abfahrt im Eiskanal. Keine Frage: Diese Grafik auf dem Computerbildschirm von Tinu Spotti zeigt einen Wintersportler, wie wir ihn schon bald an der Olympiade sehen wollen.

Am linken Oberarm und am rechten Oberschenkel rankt sich eine Pflanze, die sich erst auf den zweiten Blick als etwas anderes entpuppt: eine Schweiz im Kleinformat. Grasende Kühle sind auf dem Stoff zu sehen, Schneesterne, Edelweiss, daneben ein Bob- und ein Skeletonfahrer sowie ein Rodler.

Tenü für die Rodler, Bob- und Skeletonfahrer: Ganz in Rot, ziert ein Muster den Anzug, mit den für die Schweiz typischen Sujets. Grafik: zvg

Spotti hat für die Delegation von Swiss Sliding das Design der Anzüge sowie Schlitten und Bobs für die Wettkämpfe im koreanischen Gebirge entworfen. Während Swiss Olympics bei der Bekleidung auf asiatische Elemente setzt, ist es bei den Trainings- und Wettkampfanzügen der Slider heimische Tradition. Der Abdruck entfaltet sich einem Scherenschnitt gleich. «Ich wollte aber keine Folkloretracht ­kreieren», hält Spotti fest.

In den Landesfarben antreten

Der Illustrator und Langenthaler Stadtrat wollte etwas Zeitloses schaffen, angelehnt an die Olympischen Spiele in St. Moritz von 1928 und 1948. Schlicht sollte das Design sein und nicht so über­laden wie bei früheren Austragungen. Ganz zu schweigen von den gelb-schwarzen Anzügen der Bobfahrer, die bisher die Farben der Sponsoren vertraten.

Das sieht auch Thomas Lamparter so, früherer Spitzenanschieber im Bob und heutiger Chef Leistungssport bei Swiss Sliding. Kurz vor der Abreise nach Südkorea trifft er sich nochmals mit Spotti hier auf dem Porziareal. Die Anzüge sind bereits in Produktion beim Einkleider Wams in Buchs SG. Am 29. Januar sollen sie in Luterbach den Sportlern übergeben werden. «Die Athleten wünschen sich, in den Landesfarben anzutreten», sagt Lamparter. Das sei schon bei ihm so gewesen.

Bereits vor einem Jahr haben Spotti und Lamparter mit der Konzeption der Anzüge begonnen. «Bei solchen Projekten ist es extrem wichtig, früh zu planen», sagt Lamparter. Denn der Aufwand ist gross: Die Sportler sollen bei der Ideensuche miteinbezogen werden, ebenso die Funktionäre. Der Verband und das Internationale Olympische Komitee haben strenge Vorgaben, was Grösse, Logo und Farbe betrifft. Spotti sagt deshalb auch: «Am Ende muss das Design nicht für mich stimmen, sondern für die­jenigen, die es benützen.»

Unbezahlbare Arbeit

Spotti und Lamparter kennen sich schon seit mehreren Jahren. Bereits in der Aktivzeit von Lamparter haben sie für Plakate, Autogrammkarten und Websites zusammengearbeitet. «Ich kannte Tinus Stil und seine Ideen», sagt der heutige Teamchef von Swiss Sliding. Deshalb habe er ihn angefragt. Im Wissen darum, dass der Verband finanziell nicht in der Lage sein würde, das zu bezahlen, was diese Designarbeit normalerweise kostet.

Doch für Spotti ist das kein Problem. Er sieht seinen Beitrag mehr als eine Art Sponsoring, die Aufgabe habe ihn gereizt. Und er will auch der Öffentlichkeit zeigen, welche Kreativität auf dem Porziareal vorhanden ist. Er habe sich bei der Ideenfindung alle möglichen Trachten aus diversen Regionen angeschaut. «Um nicht eine davon zu bevorzugen, habe ich nun etwas Eigenes gezeichnet.» Das ganze Design baute er dabei dreidimensional auf. Wie viele Stunden Aufwand stecken dahinter? Spotti lacht kurz auf, sagt: «Da käme man ins Staunen. Das möchte ich mir am liebsten gar nicht erst überlegen.»

Ein gutes Gefühl erzeugen

Wie wichtig ist das Design der Bekleidung an Olympischen Spielen überhaupt für die Athleten? Thomas Lamparter will diesen Faktor zwar nicht überbewerten. «Aber als Sportler muss dir in deinen Kleidern schon wohl sein.» Man solle ein gutes Gefühl haben, wenn man sich vor dem Rennen anzieht oder danach für Erinnerungsfotos bereitsteht. Doch der Aarwanger fügt lachend an: «Klar, man kann natürlich auch in hässlichen Anzügen Olympiasieger werden.»

Am 3. Februar fliegen die meisten der Bob- und Skeletonfahrer nach Korea. Die Rodler werden schon etwas früher unterwegs sein. Auch die fünf Bobs, die nach dem letzten Weltcuprennen am Königssee innert vier Tagen mit dem neuen Design beklebt werden, sind dann bereits mitsamt Kufen verpackt in Aluminiumkisten ausgeflogen. Die individuellen Anzüge müssen die Athleten darauf selber mitbringen. Sportchef Lamparter wird aber zusätzlich einige Ersatzanzüge mit dem hellroten Scherenschnittdesign aus Langenthal einpacken. Nur für den Fall der Fälle. (Langenthaler Tagblatt)