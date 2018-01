Ein Reglement für alle Fälle

Weitere Aspekte

Die Frage der Präsidiumswahl und der mit ihr verbundenen Verdrängung anderer Ratsmitglieder ist nur ein Punkt bei der Erarbeitung des neuen Wahl- und Abstimmungsreglements. Auch der Wahlmodus für den Gemeinderat an sich steht zur Debatte. Gemeinderat und Kommission plädieren für das Beibehalten des Proporzsystems.



Ein Teil ihrer Mitglieder würde das Majorz- dem Proporzverfahren vorziehen, erklärte im Rahmen einer Vernehmlassung bei den Parteien dazu allerdings die FDP. Ein anderer Punkt: das Fehlen von Ersatzkandidaten nach Rücktritten während der Legislatur.



Geht es nach dem Gemeinderat, soll eine vorübergehende Verzerrung des Proporzes in der Exekutive auch hier in Kauf genommen werden und eine Ersatzwahl in einem solchen Fall in einer offenen Majorzwahl erfolgen.



Nicht so beim Stadtrat, wo der Vorschlag einer Wählergruppe aber von einer bestimmten Anzahl Stimmberechtigter bestritten werden könnte. Die SVP erachtet eine Volkswahl allerdings auch in diesem Fall als zwingend.