Ein Plus in der Rechnung und keine Entlassungen

So schlimm wie befürchtet wurde es nicht: Der Gemeindeverband Forst Oberaargau musste bis jetzt keine Kündigungen aussprechen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn Anfang Jahr stand es um den Wald von Roggwil und Langenthal schlecht. Borkenkäfer, Hitzewellen und Trockenheit im letzten Jahr hatten ihm arg zugesetzt. Nach den drei Winterstürmen lag zudem viel zu viel Sturmholz, die Margen auf dem Holzmarkt fielen. Der Forstverband geriet in finanzielle Engpässe. Als Massnahme platzierte er über den Winter jeweils einen bis drei von total sieben Angestellten fremd. Sie halfen etwa auf dem Bau oder in Handwerksbetrieben aus und konnten so die Ertragsausfälle aus dem Wald wettmachen. «Ich bin erleichtert», sagt Langenthals Burgerpräsident Peter Siegrist auf Anfrage.