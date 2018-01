Ein Parkhaus in Schrittnähe

Parkhaus-Debatte: «Sagibach» hinterliess verbrannte Erde

Nicht zum ersten Mal ist in Langenthal ein grosses Parkhaus geplant. Das letzte Projekt, zugleich das erste öffentliche Parkhaus hier, erlitt nach langjährigem Hickhack auf verschiedensten Ebenen Schiffbruch. Die Rede ist vom umstrittenen Projekt auf dem Sagibach-Areal, das als ­Ersatz für 68 Parkplätze in der Marktgasse geplant worden war. Die Initiative für eine Fussgängerzone in der Marktgasse war Anfang der 90er-Jahre von den Jungliberalen ausgegangen und hatte 1994 an der Urne verfangen.



Fussgängerzone und Sagibach-Parkhaus wurden wie «siamesische Zwillinge» behandelt, um in der Sprache des damaligen FDP-Stadtpräsidenten Hans-Jürg Käser zu bleiben. ­Vorab blockierten 27 Einsprachen die entsprechende Überbauungsordnung 25.

Im März 2007 wurde die Parking Langete AG gegründet, eine Partnerschaft zwischen Stadt und Gewerbe. Deren Ziel: So bald wie möglich auf dem Sagibach-Areal ein zweistöckiges Parkhaus bauen.



Rund 3 Millionen sollte der Bau oberirdisch kosten, hiess es damals, falls teilweise unterirdisch rund eine Million mehr. 70 Meter lang, 40 breit und 6 hoch sollte er werden. 167 private Aktionäre hatten bis dahin beinahe eine Million Franken zugeschossen. Die Stadt stellte eine Beteiligung an der Aktiengesellschaft in Höhe von 650'000 Franken in Aussicht und wollte ihr das Areal im Baurecht überlassen.



Auch im Stadtrat polarisierte der Sagibach-Komplex. Zwar genehmigte eine knappe Mehrheit der Stadtparlamentarier 1999 die Überbauungsordnung. Und in einem war man sich einig: Die Marktgasse soll verkehrsfrei werden. Das Parlament entschied sich jedoch für eine Variantenabstimmung: Parkhaus oder Parkfeld.



Entweder sollte die Parking Langete AG mit dem Bau eines Parkhauses beauftragt werden und die Stadt sich im Umfang von 1,7 Millionen Franken einkaufen oder die Stadt auf eigene Kosten (1,35 Millionen) vor Ort 100 Parkplätze bewirtschaften. Darüber entschieden die Stimmberechtigten schliesslich im Dezember 1999. Mit 54,3 Prozent sprachen sie sich für ebenerdige Parkplätze aus und beerdigten damit das Projekt. cd