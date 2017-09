Ein Neustart im Sandsteingewölbe

Vor einem halben Jahr war es noch ein Versprechen; inzwischen ist es mehr als das: Der Keller in der alten Mühle an der Sonnegg in Huttwil bleibt ein Bistro mit Kulturbetrieb. Auf der Website wird bereits der erste Gast angekündigt: Daniel Zieg­ler, bekannt unter anderem als Bassist aus der ehemaligen Satiresendung Giacobbo/Müller am Schweizer Fernsehen, kommt mit seinem Programm «Bas­simist» nach Huttwil.

Sieben Konzerte und Anlässe werde es im bevorstehenden Winter geben, verspricht Hans­peter König. Der Niederönzer ist neu für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit des Kellerbistros verantwortlich und damit einer der vier regelmässigen Besucher, die Hausherr Erich Stamm unter die Arme greifen. Weiter gehören dazu Jürg Schmocker, der die Kerngruppe koordiniert, Bea Kessler, die fürs Gastronomische zuständig ist, und Olivier Erb, der die Helfer koordiniert und fürs Sponsoring besorgt sein wird.

Eine Lösung zeichnet sich ab

Ende letzten Jahres hatten Erich Stamm und Christina Büchi das Ende des Kulturbetriebs nach der damals laufenden Saison angekündigt und gleichzeitig eingeräumt, dass sie finanziell immer drauflegen mussten. Die beiden hatten das Bistro-Programm seit 15 respektive 10 Jahren geführt. Die finanzielle Lage werde wohl dieselbe bleiben, nachdem die Gemeinde Huttwil dem Kultur­lokal in einem Leistungsvertrag einen Beitrag von 200 Franken pro Anlass zugesichert habe.

Keine gute Voraussetzung für eine Fortsetzung, möchte man meinen. Und trotzdem zeichnete sich bereits eine Lösung ab, als Lisa Catena am 21. April im Keller ihr letztes Lied gesungen hatte. Im neuen Kernteam fällt vor allem Bea Kessler auf. Sie wohnt in Zofingen und kommt seit rund neun Jahren regelmässig ins Kellerbistro. Ihr gefällt der familiäre Rahmen im historischen Gemäuer. «Man fühlt sich sofort wohl, wenn man eintritt, zudem ist die Akustik sehr gut, und man ist nahe bei den Musikern wie kaum an einem andern Ort.»

Deshalb habe sie bereits in den letzten beiden Saisons Hanspeter König unterstützt, als dieser zwei eigene Konzerte organisierte. Diese wurden von Erich Stamm und Christina Büchi ins Programm aufgenommen. Hanspeter König sagt zum Mietzins, den Erich Stamm vom Team künftig verlangt, er sei fair: «Er ist gleich, wie ich ihn bisher entrichtete.» Diesen sowie die Gage der Künstler herauszuwirtschaften, werde trotzdem eine Herausforderung sein, hält er fest.

Flexible Preise gestalten

Denn der gewölbte Sandsteinkeller sorgt zwar für eine besondere Ambiance, begrenzt aber auch die Zahl der Besucher auf 50. Diese müssen künftig im Durchschnitt einen leicht angehobenen Eintrittspreis von 30 statt 28 Franken bezahlen. «Wir werden diesen aber stärker als bisher den tatsächlichen Kosten anpassen», erklärt Hanspeter König. «Eine günstige Gage werden wir den Gästen weitergeben, für einen teureren Akt aber auch einmal auf 35 Franken erhöhen.»

Stilistisch wird das Kernteam das Spektrum des Kellerbistros beibehalten. Einen allfälligen Fehlbetrag wird das Kernteam künftig soldarisch tragen, es hofft aber, ihn zusätzlich durch ein Sponsoring möglichst klein halten zu können. (Berner Zeitung)