Mit dem neuesten Markt im Städtchen an der oberen Langeten wollen die Gaugesumpfer den Kleinst- und Kleinbrauereien eine Plattform bieten, um ihre Biere einem breiteren Publikum zu präsentieren. «Von klassisch bis experimentell, für jeden Geschmack soll etwas dabei sein», so der OK-Präsident. «Wir wollen zeigen, dass Bier nicht immer bitter schmecken muss. Ausserdem wollen wir einheimische, kleine Brauereien bekannter machen.»

Am 31. August und 1. September können die Besucherinnen und Besucher die Biere von höchstens 16 Bierherstellern degustieren und erhalten so einen Einblick in die Varietäten der Brauereien. Ein unterhaltsames Rahmenprogramm wird den Bier-Märit bereichern. Wie der Website des Veranstalters zu entnehmen ist, soll die Premiere beim Schulhaus Städtli stattfinden. Definitiv ist dies zurzeit aber noch nicht.