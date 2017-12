Ein Humorvoller sagt Tschüss

«16 Jahre sind genug», sagt Fred Röthlisberger. Zwar blicke er mit Freude auf die Zeit im Gemeinderat zurück. «Ich habe viele gute Leute kennen gelernt.» Wehmut, dass nun Ende Jahr Schluss ist, empfinde er deswegen aber nicht. «Die Amtszeitbeschränkung greift zum richtigen Zeitpunkt», sagt er.

Und die Arbeit geht dem abtretenden Gemeindepräsidenten sowieso nicht aus. Denn auch wenn er den Gemeinderat nun verlässt, zur Ruhe setzt sich Röth­lisberger deswegen noch lange nicht. «Es geht weiter.»

Sein Pensum bei der Röthlisberger Haustechnik AG, die seit 10 Jahren von seinem Sohn geführt wird, reduziert er zwar nächstes Jahr auf 80 Prozent. Ans Aufhören denkt der 66-Jährige aber noch lange nicht. Zu seinen grössten Leidenschaften gehört daneben das Wandern in den Walliser Bergen. Hierfür habe er nun in Zukunft hoffentlich ein wenig mehr Zeit.

Turbulenter Beginn

Fred Röthlisbeger (SVP) stiess 2001 zum Gemeinderat und übernahm sogleich das Amt des Vizegemeindepräsidenten. Nachdem er zuvor bereits 4 Jahre Mitglied der Baukommission gewesen war.

Acht Jahre später stand er dann an einem Scheideweg: «Ich habe mir damals gesagt: Entweder das Gemeindepräsidium übernehmen oder den Rat verlassen», erzählt Röthlisberger. Woraufhin es im November 2009 zur Kampfwahl mit dem amtierenden Präsidenten Markus Quaile (FDP) kam, die Röthlisberger mit 74 Stimmen Vorsprung für sich entscheiden konnte.

Im Rahmen der Wahl wurden in der Gemeinde jedoch auch kritische Nebentöne laut. Dies, als dem damaligen Regierungsstatthalter Martin Lerch (SVP) vorgeworfen wurde, er hätte das Ergebnis der Gemeindewahlen beeinflusst, indem er einen Beschwerdebericht zur Vormundschafts­kommission bewusst erst nach den Wahlen veröffentlicht hätte.

Ob dies letztlich auch einen Einfluss auf die Wahl des Gemeindepräsidenten hatte, blieb ungeklärt. «Ich glaube es nicht», meint Röthlisbeger rückblickend. Tatsache ist, dass 76 leere und 30 ungültige Stimmzettel eingegangen waren. Und auch Finanzverwalter Hanspeter May geriet im Zuge dieser Geschichte in die Kritik.

Die Anschuldigungen stellten sich später zwar als haltlos heraus, Tatsache sei aber, dass er damals in einer «sehr belebten Zeit» das Gemeindepräsidium übernommen habe, sagt Fred Röthlisbeger heute. «Als Gemeinderat waren wir in der Folge stark darum bemüht, so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten.» Was dem Gremium seiner Meinung nach auch gut gelungen sei. So habe der Gemeinderat während seiner Amtszeit immer viel Rückhalt aus der Bevölkerung erhalten.

«Das war ein Dämpfer»

«Ich habe mir über die Jahre eine dicke Haut angeeignet», sagt Röth­lisberger. Die benötigte er später auch während der politischen Diskussion rund um die Umfahrungsstrasse Aarwangen, als der Gemeinderat durch die Bevölkerung teils stark unter Beschuss geriet. Der Rat habe eine «Vogel-Strauss-Politik» betrieben, lautete einer der Vorwürfe.

Er habe mit einer emotionalen Debatte gerechnet, sagt Röthlisberger. Schliesslich sei ihm auch bewusst gewesen, dass sich Widerstand formieren würde. «Die Tonart einiger Votanten war ich mir dann aber nicht gewohnt. Das war schon ein Dämpfer.» Zumal, betont er, die Bevölkerung zu jedem Zeitpunkt miteingebunden gewesen sei. Und: «Ich bin überzeugt, dass der Kanton keine leeren Versprechungen gemacht hat und die Anliegen aus Thunstetten-Bützberg bei der Planung der Umfahrungsstrasse ernst nimmt.»

Dorfzentrum bleibt pendent

Trotz einigen turbulenten Zeiten – Röthlisberger kommt dabei auch auf das Tötungsdelikt von 2013 in Thunstetten zu sprechen – seien es letztlich aber die positiven Erlebnisse, die in seinem Fazit überwiegen würden, sagt er. Zu erwähnen gelte es da etwa die Eröffnung der Kindertagesstätte oder die umgesetzten Massnahmen bezüglich der Schulwegsicherheit. Als zweifacher Vater und dreifacher Grossvater war ihm beides ein besonderes Anliegen.

Er sei sich aber auch bewusst, dass er die Gemeinde zu einem Zeitpunkt verlasse, an dem viele grosse Herausforderungen vor der Tür stünden, sagt Röthlisberger. Da sind zum Beispiel die Massnahmen der Ortsplanungsrevision und des neuen Verkehrskonzepts, die es umzusetzen gilt. Und auch die Schulraumplanung respektive die Zukunft der Oberstufe wird die Gemeinde in den nächsten Jahren beschäftigen. Da ist sich Fred Röthlisbeger, der sich klar dafür ausspricht, die Oberstufe ins Dorf zurückzuholen, sicher.

Weiterhin offen ist die Realisierung des Dorfzentrums in Bützberg samt Alterswohnungen, Arztpraxis und Einkaufsmöglichkeiten. Für dieses hatte die Gemeindeversammlung bereits im März 2014 den Kauf zweier Parzellen im Kalberweidli genehmigt. Mit den Besitzern zweier weiterer Grundstücke wurde anschliessend über eine Beteiligung verhandelt. Eigentlich hätte längst damit begonnen werden sollen, eine Überbauungsordnung zu erarbeiten.

Doch das Projekt stagniert: «Es fehlt noch immer die Unterschrift eines Grundeigentümers», erklärt Röthlisberger. Er ist zuversichtlich, dass sich das Vorhaben dennoch verwirklichen lässt. «Unser Zeitplan, der vorsah, das Dorfzentrum in 3 Jahren zu realisieren, war aber zu ambitioniert.» Realistisch sei nun ein Baubeginn in 2 Jahren.

In Socken unterwegs

Fred Röthlisbeger geht mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Und so kennt man ihn: Er werde als sehr humorvoller Gemeindepräsident in die Thunstetter Geschichtsbücher eingehen, schreibt der ehemalige Geschäftsführer Daniel Ott in der Dorfzeitung über seinen langjährigen Freund. So gäbe es aus seiner Amtszeit sehr viele Anekdoten zu erzählen.

Darauf angesprochen gibt Röthlisberger sogleich eine davon zum besten: «Einmal kam ich von der Arbeit mit besonders dreckigen Schuhen auf die Verwaltung. Ich zog sie deshalb aus, stellte sie vor die Tür und betrat das Gebäude nur in Socken. Als ich kurze Zeit später beim Gemeindeschalter vorbeikam, sah ich dort einen Anwohner stehen – ebenfalls nur mit den Socken an den Füssen.» Röthlisbeger lacht. «Er dachte wohl, das gehört zur neuen Hausordnung.» (Langenthaler Tagblatt)