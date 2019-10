4002 – das ist die magische Zahl, die der SC Langenthal am Sonntag, 20. Oktober, erreichen will. Das Stadion Schoren soll nämlich im Cupspiel gegen den SC Bern ausverkauft sein. Der Vorverkauf hat kürzlich begonnen, bis am Donnerstagmittag gingen 1470 Tickets weg. Zu bedenken ist, dass die Saisonkarten für dieses Spiel keine Gültigkeit haben.