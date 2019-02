Dass die beiden weiteren Subzentren des Oberaargaus schlechter ans Eisenbahnnetz angebunden sind als die beiden Spitzenreiter, schlägt sich auch in der Verbreitung der Abos nieder: 32,5 Prozent sind es in Huttwil, 27,9 Prozent in Niederbipp. Am dünnsten ist die Verbreitung des GA in Rumisberg (1,6%), während man das Halbtax in Reisiwil am seltensten findet (13,5%). Reisiswil bildet auch das Schlusslicht im Oberaargau, wenn man die beiden Abonnemente zusammenzählt: Nur knapp jeder fünfte Reisiswiler hat eines (19,2%).

Die drei Oberaargauer Spitzenreiter weisen damit eine höhere Abodichte als alle Kantone auf: Im Kanton Bern besassen 2017 nur 9,9 Prozent ein GA, im Zugerland 38,7 Prozent ein Halbtax. Sie reichen allerdings nicht an die Städte Bern und Olten heran, die die «Buchsi-Zeitung» als nationale Spitzenreiter erwähnt: In der Bundesstadt besassen 44,2 Prozent ein Halbtax-Abo, im Mittelpunkt des Eisenbahnnetzes 22 Prozent ein Generalabonnement.