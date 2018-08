Drei Baustellen, ein Ziel

Der für die Bahnkunden wichtigste Teil der begonnenen Sanierung sind neu Perronanlagen. Am einfachsten sind diese in Rohrbach und Kleindietwil zu realisieren, denn dort gibt es künftig nur noch eine Haltekante. In Rohrbach gibt es zwar weiterhin zwei Geleise, doch eines dient nur noch dazu, dass Güterzüge überholen oder kreuzen können.

Nach Lotzwil hingegen soll im Verspätungsfall der Kreuzungspunkt von Madiswil verlegt werden können. Deshalb werden dort zwei neue Perrons gebaut. Weil mit dem barrierefreien Einstieg der Züge der Höhenunterschied zu den Geleisen grösser wird, können diese von den Passagieren nicht mehr einfach überschritten werden. Der Zugang zum zweiten Perron erfolgt deshalb vom Trottoir des Bahnübergangs an die Bahnhofstrasse.

Unter Denkmalschutz

Der Bahnhof von Rohrbach steht unter Denkmalschutz. Die BLS muss ihn deshalb erhalten, auch wenn sie ihn eigentlich nicht mehr braucht. Sie löst das Problem, indem sie ihn umnutzt. Deshalb sind dort bereits vor einigen Tagen Bauarbeiter angerückt. Im Erdgeschoss und im Güterschopf wird künftig das Stellwerk eingerichtet.

In Lotzwil baut die BLS auf dem ehemaligen Landi-Areal ein neues Technikgebäude. Das Bahnunternehmen schaffe so mehr Platz, erklärt Medien­sprecher Stefan Dauner. «Zudem bauen wir Stellwerke generell nicht mehr in Kellern.» Denn dort sei die Feuchtigkeit zu hoch. Auch in Lotzwil sind die Bauarbeiter schon am Werk. Bereits im Oktober soll der Neubau fertig sein.

Lücke wird geschlossen

Insgesamt saniert die BLS in den Gemeinden Rohrbach und Madiswil zudem sieben Bahnübergänge. In Kleindietwil wird im Gässli zudem die Lücke im Radweg zwischen Rohrbach und Madiswil geschlossen.

Sobald an den Perron- und Gleisanlagen gebaut wird, wird auch der Bahnverkehr beeinträchtigt. Um die Behinderungen möglichst kurz zu halten, wird im Dreischichtbetrieb gearbeitet, was zu Nachtlärm führt. Zu den folgenden Zeiten werden zudem die letzten Züge durch Busse ersetzt: am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September, zwischen Huttwil und Madiswil; vom 24. September bis 5. Oktober und und vom 14. und 28. Oktober jeweils in den Nächten Sonntag/Montag bis Donnerstag/Freitag zwischen Langenthal und Huttwil.

Die Züge können in die neuen Bahnhöfe schneller einfahren und Güterzüge künftig besser kreuzen.

In Kleindietwil werden die neuen Perrons bereits Ende 2018 in Betrieb genommen werden. Ein Jahr länger dauert es in Rohrbach und Lotzwil. Wegen der dortigen Bauarbeiten wird es in den Herbstferien 2019 zu einer Totalsperrung mit Busersatz zwischen Huttwil und Langenthal in den Herbstferien 2019 kommen.

Insgesamt investiert das Bahnunternehmen für die Erneuerungen 34,5 Millionen Franken, wobei die Gemeinden einen Beitrag an die Bahnübergänge leisten. Die BLS verspricht sich davon einen stabileren Fahrplan. Denn die Züge können in die neuen Bahnhöfe schneller einfahren und die Güterzüge künftig besser kreuzen.

(Berner Zeitung)