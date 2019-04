Drei Autos kollidiert – zwei Verletzte

Der Unfall ereignete sich im Waldbereich zwischen Aarwangen und Niederbipp.

(Bild: Google Street View)

Zwischen Aarwangen und Niederbipp sind am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 4.30 Uhr, drei Autos kollidiert. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei im Waldbereich auf der Jurastrasse zuerst ein Fahrzeug auf ein anderes aufgefahren. In der Folge geriet das hintere Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in ein entgegenkommendes Auto.