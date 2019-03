Die Kinder arbeiten konzentriert, Therese Leuenberger, Lehrerin der 3. Klasse, unterstützt, gibt hie und da Anweisungen. Es war ihre Idee, das Thema Fasnacht im Schulzentrum aufzugreifen und dafür die zweijährliche Projektwoche vorzuziehen. Leuenberger ist Fasnächtlerin durch und durch, sie ist jeweils mit den Flötemadli unterwegs.

Zirkus-Motto

Rita Keusen ist an diesem Morgen auch im Klassenzimmer. Die Elzmatte-Schulleiterin hatte den Impuls aufgenommen und die Projektwoche initiiert. Auch Keusen ist mit der Fasnacht eng verbunden, war lange bei der Guggenmusik Blächsuger. Alle der fast 20 involvierten Lehrpersonen würden derzeit über ihren Pensen arbeiten, sagt sie. Die Planung habe bereits letzten Herbst begonnen und viel Zeit in Anspruch genommen.

«Doch der Aufwand lohnt sich. Die Kinder haben Spass und freuen sich jeweils auf den nächsten Tag. Das ist ein schöner Lohn.» Total 8 Klassen mit Erst- bis Viertklässlern, insgesamt etwa 160 Schülerinnen und Schüler, nehmen an der Projektwoche teil, sie sind in altersdurchmischte Gruppen eingeteilt. Jeden Morgen treffen sie sich in der Turnhalle auf ein Fasnachtslied.

In dieser aufgebrochenen Klassenstruktur lernen die Kinder die Fasnachtsbräuche von Rio bis Basel und deren Hintergründe kennen, spielen Fasnachtsmusik, erfahren einiges über die Bärenfasnacht, die Geschichte von Zottellotte sowie Mutzenurs und basteln an ihren eigenen Kostümen. Die Schülerinnen und Schüler werden am Kinderumzug unter dem Motto «Pause im Circo el’Z» als Marshmallows, Glace, Manegenputzer oder Bauchladenverkäufer unterwegs sein.

Das diesjährige Zirkus-Motto gefällt der neunjährigen May. Sie ist in der 4. Klasse und hat in ihrer Gruppe schnell die Leitung übernommen. «Wir konnten selber auslesen, was wir sein wollen. Glace war meine erste Wahl, deshalb freue ich mich», sagt sie. Mit der Fasnacht ist May längst vertraut, denn sie läuft schon seit mehreren Jahren in einer Clique mit.