Die vierte Wand durchbrechen

Über eine Treppe ist der imposante Gewölbekeller an der Aarwangenstrasse in Langenthal zu erreichen. Noch befindet sich hier eine unterirdische Baustelle, doch die hohen und verwinkelten Räume lassen den künftigen Zweck des Kellers bereits erahnen: Hier soll ab diesem Sommer Jung und Alt ein besonderer Erlebnis geboten werden.

Denn nach dem Vorbild der interna­tionalen Franchise Adventure Rooms (siehe Kasten) ist hier ein Erlebniskosmos geplant. Initianten des Projekts mit dem klangvollen Namen Die vierte Wand sind vier junge Herren aus Wyssachen: die Brüder Roman und Andrin Eggimann sowie Josua Badertscher und Emanuel Mai. Die Freunde verbindet ein gemeinsames Hobby: die Begeisterung für Spiele und Geschichten.

Idealer Standort

Vor gut einem Jahr begannen die Männer, motiviert durch ihre gemeinsame Leidenschaft, Ideen zu spinnen. Was mit «man könnte doch» begann, wurde rasch ernst. «Wir sind der Meinung, dass es im Oberaargau ein solches Angebot braucht», sagt Roman Eggimann. Ein Adventure Room, in dem sich spielbegeisterte Besucherinnen und Besucher freiwillig einsperren lassen, um sich dann zurück in die Freiheit zu rätseln, besteht zwar bereits im nahe gelegenen Oftringen AG.

Aber Eggimann winkt ab. «Für uns aus der Region Huttwil ist das zu weit.» Langenthal sei da schon viel besser gelegen und der Standort direkt an der Aarwangenstrasse, gegenüber vom Stadttheater, geradezu ideal. Die Gründer der vierten Wand hoffen, Interessierte aus dem ganzen Oberaargau in den Gewölbekeller locken zu können.

Doch auch wenn es in der Region viele Spielwütige geben sollte, einen Adventure Room besuchen die meisten Teilnehmer im Normalfall nur einmal. Aber auch auf diese Frage weiss Roman Eggimann eine Antwort: «Wir planen ein grösseres Angebot, als die üblichen Räume zu bieten ­haben.»

Mitbegründer der vierten Wand

Unterschiedliche Epochen

Konkret sehen Josua Badertscher, Emanuel Mai, Roman und Andrin Eggimann im Langenthaler Untergrund zwei Spielräume, sowie einen Eventsaal für Feste und Apéros vor. Über die geplanten bespielbaren Räume wollen die Initianten noch nicht zu viel verraten, schliesslich soll es für die Besucherinnen und Besucher dereinst eine Überraschung werden. Nur so viel ist ihnen zu entlocken: Der eine Saal wird mit Requisiten aus der Gegenwart ausgestattet, in anderen werden die Spieler in das Mittelalter katapultiert. Zwei grosse Gegensätze sind also geplant. Weiter haben die vier Herren im Sinn, Fox-Trails, also Schnitzeljagden, und Familienspiele für das eigene Zuhause ins Angebot aufzunehmen.

In ihren Köpfen existieren zahlreiche Ideen. Der Name Die vierte Wand stammt vom kreativen Kopf der Truppe, Josua Badertscher: «Wenn Akteure im Theater oder in Filmen direkt zum Publikum sprechen, wird die sogenannte vierte Wand durchbrochen.» Und im Langenthaler Untergrund sei das Gleiche vorgesehen: Die Spieler sollen nicht nur zuschauen, sondern vollständig in die Geschichte eintauchen.

Finanzielles Risiko

Ideen legen die Grundlage, doch für ein derart grosses Konzept reichen sie nicht aus. Dies wurde auch den Begründern rasch bewusst. Im vergangenen Juli erfolgte der Handelsregistereintrag als GmbH. Dafür mussten die vier zusammen 20 000 Franken aufbringen. Zudem entschieden sie allesamt, ihr Arbeitspensum auf 80 Prozent zu reduzieren und einen Tag pro Woche für das gemeinsame Projekt zu investieren.

Denn daran beteiligt sind die jungen Männer im Alter von 21 bis 32 Jahren in gleichem Masse, darauf legen sie Wert. Und jeder kann seine Stärken miteinbringen: Emanuel Mai ist Polymechaniker, Andrin Eggimann Landschaftsgärtner, sein Bruder Kaufmann und selbstständiger Webdesigner, Josua Badertscher ist ebenfalls Kaufmann und eben künstlerisch tätig. Den gemeinsamen Arbeitstag verbringen sie dann wohl jeweils auf der Baustelle? Roman Eggimann verneint: Denn die Bauherrschaft obliegt nicht ihnen, sie werden dereinst lediglich als Vermieter fungieren. Vielmehr seien sie selber derzeit damit beschäftigt, Requisiten, Möbel und technische Materialien zu beschaffen. Auch der Internetauftritt steht bereits.

Die 20 000 Franken Eigenkapital ­seien schon aufgebraucht, wie Roman Eggimann unumwunden zugibt. Sie alle machen sich keine Illusionen, mit Gewinn rechnen sie frühsten 2019. Doch für ihre Leidenschaft nehmen sie die finanziellen Risiken in Kauf. Und glücklicherweise sei die Unterstützung aus dem privaten und beruflichen Umfeld vorhanden. «Meine Frau ist selber schon sehr gespannt», sagt etwa Andrin ­Eggimann. Das Wissen um den Rückhalt tue gut und sei sehr motivierend, ergänzt sein Bruder Roman.

Losgehen soll es im Sommer. Beim ersten bereits fertiggestellten Produkt handelt es sich um Gutscheine in Münzenform. Davon hätten sie schon einige verkaufen können, freuen sich die vier Herren. Sie sind guter Dinge, dass ihr Angebot im Oberaargau auf fruchtbaren Boden stossen wird. (Berner Zeitung)