«Wir haben keinen Planeten B»: 1000 Jugendliche hat die aktuelle Klimapolitik am Freitag in Bern auf die Strassen getrieben. Ein neues Umweltbewusstsein wird vor dem Hintergrund des Klimawandels auch von der Langenthaler Bevölkerung gefordert: Allein im Wärmebereich liegt der Pro-Kopf-Ausstoss an Treibhausgasemissionen in der Oberaargauer Kleinstadt heute bei 4 Tonnen CO2-Äquivalenten. In der angestrebten 2000-Watt-Gesellschaft dürften es gerade noch 0,4 Tonnen pro Kopf und Jahr sein.