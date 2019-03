Die Vorzüge überwiegen

Ganz abgesehen davon, dass es praktisch kein anderes Projekt im ländlichen Raum gibt, das mit so hohen Subventionen von Bund und Kanton unterstützt wird, wie eine Melioration. Und am Handlungsbedarf dürfte es sowieso keine Zweifel geben: Die Parzellen sind zu einem grossen Teil stark zerstückelt, die Wege mehrheitlich in einem schlechten Zustand, die Drainagesysteme teils nicht mehr funktions- fähig.

Ein Blick zurück macht den Befürwortern zwar wenig Mut: Zweimal wurde in Bleienbach eine Gesamtmelioration abgelehnt, letztmals in den 1980er-Jahren. Trotzdem dürfen sich die Befürworter berechtigte Hoffnungen machen, dass es diesmal anders kommt. Die heisseste Phase haben sie bereits erfolgreich bewältigt: Der Perimeter ist bereinigt. Das heisst: Das Projekt umfasst nur noch 209 Eigentümer. Ein grosser Teil an Nein-Stimmen ist also schon einmal weggefallen. Und so stehen denn die Chancen gar nicht schlecht, dass sich eine Mehrheit finden lässt.

Oder besser gesagt: eine doppelte Mehrheit. Denn die Bodenverbesserungsgenossenschaft kommt am Mittwoch nur zustande, wenn die Mehrheit der Grundbesitzer mit insgesamt mehr als der Hälfte der beteiligten Flächen der Melioration zustimmt. Nach den Instruktionsverhandlungen sind dies noch mindestens 105 Eigentümer und 385 Hektaren Land. So weit, so gut.

Speziell ist hingegen das Prozedere: Jene, die nicht an der Versammlung teilnehmen, stimmen dadurch automatisch für die Melioration. Es ist verständlich, wenn dies beim einen oder anderen für Befremden sorgt. Selbst wenn sich die Eigentümer vertreten lassen können. Dass diese Stimmen in Abwesenheit letztlich über den Ausgang der Abstimmung entscheiden werden, ist jedoch unwahrscheinlich.

Die Mehrzweckhalle in Thörigen dürfte morgen bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Dann zeigt sich, ob das Jahrhundertwerk Realität wird.