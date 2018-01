Die Vorzeichen stehen besser

Der offizielle Teil war bereits vor­über. Die beiden Geschäfte waren den rund 90 Anwesenden ausführlich vorgestellt und die Fragen aus dem Plenum schon beantwortet worden. Dennoch war von Aufbruchstimmung vorerst noch keine Spur an diesem Dienstagabend in der Aarwanger Aula.

Stattdessen wurde nun vor den Bauplänen und Diagrammen eifrig weiter diskutiert und gemurmelt. Projekte in Höhe von insgesamt mehr als 13 Millionen Franken stehen schliesslich nicht alle Tage an im Dorf. Im Gegenteil: Auf gerade einmal 1,2 Millionen haben sich die Investitionen der letzten Jahre im Durchschnitt jeweils belaufen.

Die Frage, ob sich die Gemeinde die Umnutzung des Dorfschulhauses zum Verwaltungsgebäude und den Bau eines Schulhauses in der Sonnhalde leisten könne, bildete denn auch schon vor gut drei Jahren einen Hauptbestandteil der Debatte im Dorf.

Eine Debatte, die im November 2014 mit dem knappen Nein zum Verwaltungsprojekt jäh abgebrochen wurde. Erst in einem zweiten Urnengang hätten die Aarwan­ger damals auch über den Schulhausersatz abstimmen sollen.

Der wurde nun aber vorerst hinfällig. Stattdessen ging die Exekutive über die Bücher. Versuchte die Projekte zu optimieren. Und legt den Stimmberechtigten am 4. März nun beide Vorlagen zeitgleich zur Abstimmung vor.

«Keine Luxuslösungen»

Auf noch 5,4 Millionen Franken beläuft sich der Kredit für die Umnutzung des Dorfschulhauses. 7,725 Millionen sind es beim Ersatzneubau (wir berichteten). Es würden Darlehen von Dritten notwendig, um die Projekte zu finanzieren, zeigte Gemeindepräsident Kurt Bläuenstein (FDP) auf.

Auch werde es nicht bei diesen Ausgaben allein bleiben, verwies er auf erwartete Investitionen von insgesamt mehr als 50 Millionen Franken, die bis ins Jahr 2043 auf die Gemeinde zukämen.

Gemeinderat und auch Finanzkommission würden diese allerdings als tragbar erachten, zumal die Pro-Kopf-Verschuldung nicht über 3500 Franken ansteigen sollte und die Steueranlage demnach bei den heuti­gen 1,57 Einheiten belassen werden könne.

Grosse Schwankungen aufgrund einer veränderten Wirtschaftslage seien da angesichts eines verhältnismässig kleinen Anteils juristischer Personen bei den Steuern nicht zu erwarten, hielt Bläuenstein vorhandenen Bedenken entgegen.

Auch aus betrieblicher Sicht handle es sich keinesfalls um ­Luxuslösungen, verwies der Präsident auf die bekannten Platzprobleme in der heutigen Verwaltung ebenso wie auf dem Schulareal in der Sonnhalde. Um mit Baupräsident Martin Winkelmann (SVP) sodann aufzuzeigen, wie genau der künftige Verwaltungssitz und das neue Schulhaus aufgebaut sein sollen.

Und die Rollstuhlfahrer?

Bei den an diesem Abend Anwesenden zumindest schienen die Ideen im Grossen und Ganzen zu verfangen. Beide Vorlagen seien wesentlich besser geworden, meinten so einige, die 2014 den Verwaltungskredit noch bachab geschickt hatten.

Weil die Kosten nun tiefer seien, aber auch die ­finanziellen Aussichten der Gemeinde besser. Und weil der Gemeinderat den Stimmberechtigten nun doch weitaus konkretere Pläne vorlege als noch vor drei Jahren.

Verbesserungspotenzial sehen viele trotzdem noch. So werde sich etwa die Parkplatzproblematik in der Sonnhalde mit einem weiteren Schulhaus sicher nicht verbessern, bemerkte nicht nur Alt-Gemeinderat und Lehrer Adrian Struchen.

Vor allem aber der Zugang zur Verwaltung für Rollstuhlfahrer gab Anlass zu Kritik. Aus Kostengründen soll dieser nicht durch den Haupteingang erfolgen, sondern vom Parkplatz durch den Eingang der heutigen Verwaltung her.

Erst wenn dieser Anbau dereinst wie vorgesehen an Dritte vermietet werden könnte, würde dann – ebenfalls hinter dem Haus – ein Treppenlift angebaut. «Geht gar nicht», so die Auffassung vieler, es sei der Haupteingang, der rollstuhlgängig gemacht werden müsse. Dafür, beteuern einige, würden sie denn sogar in Kauf nehmen, dass das Projekt am Ende doch noch um einiges teurer würde. (Langenthaler Tagblatt)